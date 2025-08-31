“Ela sabe quem fez isso”: homem baleado deixa pistas antes de morrer em Goiânia

Vítima chegou a mencionar nome e foi socorrido pelo Samu, mas não resistiu

Gabriella Pinheiro - 31 de agosto de 2025

Sirene de viatura. (Foto: Reprodução)

Em circunstâncias misteriosas e de forma brutal, um homem de 33 anos foi morto a tiros em uma residência no Conjunto Vera Cruz II, em Goiânia, na madrugada deste domingo (31). O caso ganha um tom ainda mais sombrio quando, momentos antes do falecimento, a vítima teria indicado algumas pistas sobre os supostos autores.

Toda a situação aconteceu na Rua Argentina Monteiro, por volta das 2h, quando a mãe do rapaz, de 65 anos, teve a casa invadida por dois homens.

Os suspeitos – que estavam encapuzados – conseguiram arrombar a porta e levaram a idosa até o banheiro. Logo em seguida, eles foram até o filho dela e atiraram várias vezes.

Durante a ação, a mulher chegou a correr em direção ao atirador e o empurrou. Logo depois, os dois suspeitos fugiram do local, supostamente em um carro.

Antes de morrer, o filho — que agonizava de dor — pediu para que a mãe ligasse para a namorada dele, afirmando que a companheira sabia quem era o responsável pelo crime. Ainda, o homem chegou a mencionar um nome, mas a mãe não conseguiu se lembrar.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e tentou reanimar a vítima na ambulância, mas não obteve sucesso. Ele chegou a ser levado ao Cais, mas já estava sem vida.

A Polícia Militar (PM) e a Polícia Científica foram acionadas e estiveram no local. Foram apreendidos 12 estojos de calibre 9 mm e 2 projéteis. O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML).

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!