Roubo dentro de bar de Pirenópolis ocorreu porque seguranças estavam bêbados

Mochila encontrada no estabelecimento serviu para policiais militares descobrirem a alta periculosidade do ladrão

Da Redação - 31 de agosto de 2025

Um roubo seguido de lesão corporal ocorrido no bar Porks, no Centro Histórico de Pirenópolis, na madrugada deste domingo (31), expôs a negligência dos seguranças do estabelecimento, que estavam em estado de embriaguez durante o expediente.

O crime aconteceu quando um homem de 26 anos foi ao banheiro do bar e foi atacado por um desconhecido de 33 anos, que subtraiu seu iPhone 13 à força.

Ao sair do banheiro gritando por socorro, a vítima foi socorrida pelos seguranças, que abordaram o suspeito, mas não encontraram o aparelho, liberando-o em seguida.

A situação se agravou quando um amigo da vítima, de 57 anos, saiu do estabelecimento para confrontar o ladrão na rua e retornou com hematomas no rosto e no braço.

Os policiais militares conseguiram rastrear o celular roubado através do aparelho emprestado pela segunda vítima e localizaram o iPhone na região da Beira Rio, onde testemunhas relataram que o suspeito havia jogado o dispositivo no chão antes de fugir.

Durante a confusão no bar, o criminoso deixou para trás uma mochila e seu próprio celular, objetos que foram fundamentais para sua identificação pelos policiais.

A consulta aos sistemas policiais revelou que o homem possui extensa ficha criminal, com passagens por furto, estelionato e receptação, demonstrando sua alta periculosidade.

As duas vítimas foram encaminhadas ao Hospital Estadual de Pirenópolis para atendimento médico.

A Polícia Militar intensificou o patrulhamento na região para localizar o suspeito, que continua foragido.

O homem procurado tem 33 anos, é conhecido nos sistemas policiais e foi visto pela última vez na área da Beira Rio, aparentando estar alterado.

Os objetos deixados pelo criminoso estão sob custódia da Assessoria de Relações Institucionais do 37º Batalhão da Polícia Militar de Pireno para auxiliar a Polícia Civil nas investigações e na possível captura do fugitivo.

