Padre se recusa a batizar menina após ver qual era o nome dela

Magno Oliver - 02 de setembro de 2025

(Foto: Divulgação/Agência Brasil)

Uma cerimônia de batismo em uma igreja católica no Rio de Janeiro gerou polêmica nas redes sociais e o caso viralizou. O ocorrido envolveu um padre que se recusou a pronunciar o nome de uma bebê de um casal de pais durante o rito religioso. A atitude levantou um debate sobre liberdade religiosa, tradição e o direito de escolha dos pais em nomear os seus filhos.

De acordo com a família, a criança se chama Yaminah e, ao saber o nome dela, o sacerdote alegou que a nomeação tinha relação com outra crença religiosa. Os pais ficaram surpresos e afirmaram que o objetivo era apenas dar à filha um nome significativo. Já o padre nega ter agido por preconceito e diz que apenas seguiu orientações internas.

Segundo especialistas, no Brasil, os pais têm liberdade para escolher o nome dos filhos, desde que respeitem os limites estabelecidos pela lei. Cartórios de Registro Civil podem recusar nomes que exponham a criança ao ridículo ou causem constrangimento futuro. Caso os responsáveis insistam, o caso pode ser encaminhado à Justiça para decisão final.

Órgãos como o Conselho Nacional de Justiça e as corregedorias de Justiça fiscalizam e orientam os cartórios sobre nomes permitidos. Embora a legislação garanta autonomia aos pais, situações como essa evidenciam que conflitos culturais e religiosos ainda geram controvérsias no país. O episódio reacendeu discussões sobre até onde vai a liberdade de escolha.

“Ela [a lei] dá ampla liberdade dos pais registrarem, ou qualquer dos pais, um nome que bem pretenderem, sem limitações. A única limitação que existe é a critério do oficial, se o nome expuser a pessoa a um constrangimento futuro ou exposição”, afirma o professor de direito da Universidade de São Paulo (USP), Rubens Beçak ao G1.

