Geladeira cheia de gelo? Veja 6 formas de descongelar rápido

Veja como aplicar métodos simples e rápidos para facilitar tarefas do dia a dia e resolver um problema doméstico bem comum

Magno Oliver - 04 de setembro de 2025

(Foto: Reprodução/Meruyert Gonullu/Pexels)

Manter a geladeira em bom estado é essencial para a conservação dos alimentos só que o acúmulo de gelo pode comprometer a eficiência do equipamento e aumentar o consumo de energia.

Os técnicos em refrigeração não contam, mas existem algumas formas práticas de acelerar o processo de descongelamento sem prejudicar o funcionamento da geladeira.

1. Descongelar usando ventilador ligado

O ar direcionado do ventilador em velocidade constante ajuda a acelerar o derretimento do gelo, sem alterar a temperatura interna da geladeira e bem rapidinho.

2. Secador de cabelo

Secador de cabelo também é uma boa opção, pois o ar quente acelera o derretimento. Os técnicos em refrigeração explicam que ele deve ser usado a uma distância segura para evitar problemas.

3. Desligar a geladeira e deixar porta aberta

Um método bem tradicional, seguro, não gasta energia e permite que o gelo derreta naturalmente sem risco nenhum ao equipamento.

4. Passar álcool nas superfícies

Uma dica que bombou nas redes sociais e mostrou que tem efeito rápido é passar álcool nas superfícies. Ele evapora rapidamente e ajuda a soltar camadas finas de gelo sem danificar o equipamento.

5. Secar com pano quente

Outra dica de dona de casa é depois que o gelo começar a soltar, você vai passar um pano umedecido em água morna para ajudar a finalizar o descongelamento com eficiência.

6. Borrifar vinagre morno

Aplicar vinagre levemente aquecido diretamente sobre o gelo ajuda a dissolver placas pequenas e evita odores indesejados. Você já descongela as grandes camadas e também já higieniza ao mesmo tempo.

