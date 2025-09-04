Justiça condena Facebook a indenizar advogados em Goiânia que tiveram imagem usada por golpistas

Fraudadores criaram diversos perfis no aplicativo de mensagens, utilizando nome, logotipo e até fotografias dos sócios para fazer crime

Gabriella Pinheiro - 04 de setembro de 2025

Redes sociais da Meta. (Foto: Marcello Casal jr/Agência Brasil)

A Justiça de Goiás condenou o Facebook a indenizar o escritório Machado & Magalhães Advogados Associados no valor de R$ 4 mil, a título de danos morais, e determinou a exclusão de contas falsas de WhatsApp que estavam sendo utilizadas em golpes com o nome da empresa.

A sentença foi proferida pelo juiz do 4º Juizado Especial Cível de Goiânia, Gustavo Braga Carvalho, e teve como parte autora o próprio escritório, que atuou em causa própria.

Na defesa, os advogados alegaram que os fraudadores criaram diversos perfis no aplicativo de mensagens, utilizando nome, logotipo e até fotografias dos sócios. Assim, se passavam por eles para aplicar golpes em clientes.

Conforme os autos, os estelionatários chegaram a utilizar informações de processos reais conduzidos pelo escritório para aumentar a confiança das vítimas.

Em contrapartida, o Facebook alegou que não se responsabiliza pelas ações no WhatsApp e atribuiu a responsabilidade exclusivamente aos fraudadores.

A empresa também argumentou que oferece recursos de segurança, como a verificação em duas etapas, e que não houve falha na prestação do serviço.

Na decisão, o magistrado reconheceu a responsabilidade da empresa por integrar o mesmo grupo econômico do WhatsApp.

Ele ainda apontou falhas no sistema de verificação e controle da plataforma, diante da facilidade na criação de contas falsas.

Foi determinada a exclusão de seis números fraudulentos do WhatsApp em até dez dias, sob pena de multa diária de R$ 200, limitada a R$ 15 mil, além da condenação ao pagamento da indenização.

