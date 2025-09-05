Conselho de nutricionistas: veja o que realmente acontece com seu corpo se você comer aveia todos os dias

Segundo nutricionistas, os benefícios do consumo de aveia são amplos e vão muito além da sensação de saciedade

Ruan Monyel - 05 de setembro de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Nutricionista Patrícia Leite)

A aveia é um dos alimentos mais completos e versáteis disponíveis na mesa dos brasileiros. Presente em mingaus, vitaminas, bolos e até em pratos salgados, ela conquistou espaço na alimentação por ser acessível, nutritiva e fácil de incluir na rotina.

No entanto, muitas pessoas ainda não sabem o que realmente acontece com o corpo quando o consumo desse cereal se torna diário. Segundo nutricionistas, os benefícios são amplos e vão muito além da sensação de saciedade.

Veja o que realmente acontece com seu corpo se você comer aveia todos os dias

Um dos principais efeitos de consumir aveia todos os dias é a melhora no funcionamento do intestino. Rica em fibras solúveis, como a betaglucana, a aveia ajuda a regular o trânsito intestinal, prevenindo a constipação.

Outro impacto positivo está relacionado à saúde do coração. Estudos mostram que o consumo regular de aveia ajuda a reduzir os níveis de colesterol ruim (LDL) no sangue. Isso ocorre porque as fibras presentes no cereal formam uma espécie de gel durante a digestão, que diminui a absorção de gorduras. Com isso, o risco de doenças cardiovasculares, como infartos e AVCs, tende a ser menor em pessoas que consomem o alimento frequentemente.

A aveia também é uma grande aliada de quem busca controlar o peso. Por ser rica em fibras, ela promove saciedade por mais tempo, evitando picos de fome entre as refeições. Isso ajuda a reduzir o consumo excessivo de calorias ao longo do dia, o que contribui para o emagrecimento ou manutenção do peso corporal.

Outro benefício importante é o fornecimento de energia de qualidade. Por ser um carboidrato de absorção lenta, a aveia libera glicose gradualmente no sangue, evitando quedas bruscas de energia. Esse efeito é especialmente útil para quem pratica atividades físicas, já que garante disposição e melhora o desempenho.

Além de todos esses pontos, a aveia é rica em vitaminas do complexo B, ferro, magnésio e antioxidantes, que fortalecem o sistema imunológico e retardam o envelhecimento celular.

Assim, incluir aveia diariamente no cardápio é uma escolha simples e eficaz para melhorar a qualidade de vida e a saúde a longo prazo.

