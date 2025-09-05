Goiânia pode ter nova tecnologia inteligente para localizar mais de 3,7 mil foragidos da Justiça

Prefeito sinalizou positivamente para criação de grupo de trabalho com finalidade de estudar implementação

Gabriella Pinheiro - 05 de setembro de 2025

Goiânia pode adotar reconhecimento facial para localizar foragidos. (Foto: ilustrativa | Pexels)

O Ministério Público de Goiás (MPGO) apresentou um projeto inovador em Goiânia, durante uma reunião com o prefeito Sandro Mabel (UB), que visa implementar câmeras de reconhecimento facial na capital.

A proposta segue um modelo já existente em São Paulo e tem como base o projeto Smart Sampa, que utiliza câmeras inteligentes para identificar casos de violência urbana, localizar pessoas foragidas da Justiça e auxiliar na busca por pessoas desaparecidas.

Durante a apresentação, o coordenador do Grupo de Atuação Especial no Controle Externo da Atividade Policial (Gaesp) do MPGO, Guilherme Vicente de Oliveira, destacou que os equipamentos poderiam ajudar na captura de fugitivos.

Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, Goiás tem mais de 10 mil mandados de prisão em aberto, sendo mais de 3.700 apenas na Região Metropolitana de Goiânia. De acordo com o profissional, na capital paulista, com a ajuda dos aparelhos, 1.764 foragidos foram capturados.

O prefeito Sandro Mabel sinalizou positivamente para a criação de um grupo de trabalho com a finalidade de estudar a implementação das câmeras de reconhecimento facial em Goiânia, incluindo uma visita institucional para conhecer o Smart Sampa.

