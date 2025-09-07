Não é dor de barriga: o que significa quando o cachorro está comendo o próprio cocô, segundo veterinários

Comportamento pode assustar os tutores, mas tem explicações e soluções recomendadas por especialistas

Gabriella Licia - 07 de setembro de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/Blue Bird)

Muitos tutores ficam preocupados ao perceber que o cachorro está comendo o próprio cocô.

Apesar de parecer estranho, esse hábito — conhecido como coprofagia — é mais comum do que se imagina e não está diretamente ligado a dor de barriga ou problemas digestivos.

De acordo com veterinários, o comportamento pode ter várias causas e exige atenção para que não se torne um hábito prejudicial.

Por que os cães comem fezes?

Veterinários explicam que a coprofagia pode acontecer por diferentes motivos, como:

Deficiência nutricional: quando o animal não absorve todos os nutrientes da ração ou dieta.

Fome ou ansiedade: cachorros que ficam muito tempo sem comer podem desenvolver o hábito.

Tédio ou falta de estímulo: a ausência de brincadeiras e atividades pode levar o cão a explorar até as fezes.

Instinto de limpeza: algumas mães comem as fezes dos filhotes para manter o ambiente higienizado, e alguns cães podem repetir esse comportamento.

É perigoso?

Embora nem sempre cause problemas imediatos, a prática pode trazer riscos à saúde do animal, já que fezes contêm bactérias e parasitas. Além disso, o hábito pode indicar que algo não está bem na rotina ou na alimentação do cão.

O que fazer para evitar

Segundo veterinários, algumas medidas podem ajudar a corrigir o problema:

Oferecer uma ração de qualidade e ajustada às necessidades do animal;

Manter o ambiente limpo, retirando as fezes rapidamente;

Estimular o pet com passeios e brinquedos para reduzir o tédio;

Procurar um veterinário para descartar problemas de saúde.

Em resumo, quando o cachorro come o próprio cocô, não é dor de barriga, mas sim um sinal de que pode haver questões nutricionais, comportamentais ou de rotina que precisam ser corrigidas.

A consulta veterinária é fundamental para identificar a causa e orientar o tratamento correto.

