Não é dor de barriga: o que significa quando o cachorro está comendo o próprio cocô, segundo veterinários
Comportamento pode assustar os tutores, mas tem explicações e soluções recomendadas por especialistas
Muitos tutores ficam preocupados ao perceber que o cachorro está comendo o próprio cocô.
Apesar de parecer estranho, esse hábito — conhecido como coprofagia — é mais comum do que se imagina e não está diretamente ligado a dor de barriga ou problemas digestivos.
De acordo com veterinários, o comportamento pode ter várias causas e exige atenção para que não se torne um hábito prejudicial.
Por que os cães comem fezes?
Veterinários explicam que a coprofagia pode acontecer por diferentes motivos, como:
- Deficiência nutricional: quando o animal não absorve todos os nutrientes da ração ou dieta.
- Fome ou ansiedade: cachorros que ficam muito tempo sem comer podem desenvolver o hábito.
- Tédio ou falta de estímulo: a ausência de brincadeiras e atividades pode levar o cão a explorar até as fezes.
- Instinto de limpeza: algumas mães comem as fezes dos filhotes para manter o ambiente higienizado, e alguns cães podem repetir esse comportamento.
É perigoso?
Embora nem sempre cause problemas imediatos, a prática pode trazer riscos à saúde do animal, já que fezes contêm bactérias e parasitas. Além disso, o hábito pode indicar que algo não está bem na rotina ou na alimentação do cão.
O que fazer para evitar
Segundo veterinários, algumas medidas podem ajudar a corrigir o problema:
- Oferecer uma ração de qualidade e ajustada às necessidades do animal;
- Manter o ambiente limpo, retirando as fezes rapidamente;
- Estimular o pet com passeios e brinquedos para reduzir o tédio;
- Procurar um veterinário para descartar problemas de saúde.
Em resumo, quando o cachorro come o próprio cocô, não é dor de barriga, mas sim um sinal de que pode haver questões nutricionais, comportamentais ou de rotina que precisam ser corrigidas.
A consulta veterinária é fundamental para identificar a causa e orientar o tratamento correto.
