Alguns deles exigem anos de dedicação e não são nada fáceis para falantes de português
Aprender um novo idioma pode ser um grande desafio, mas para alguns, a dificuldade é ainda maior.
De acordo com especialistas em linguística, certos idiomas apresentam estruturas gramaticais complexas, sons únicos e até alfabetos diferentes, o que aumenta o nível de dificuldade para estrangeiros.
Os 10 idiomas mais difíceis de aprender no mundo, segundo a linguística
1. Mandarim (chinês)
Considerado o mais difícil, com milhares de ideogramas e tons que mudam completamente o sentido das palavras.
2. Árabe
A escrita é da direita para a esquerda, o alfabeto é próprio e há diferenças entre o árabe formal e os dialetos locais.
3. Japonês
Usa três sistemas de escrita (kanji, hiragana e katakana) e exige conhecimento cultural profundo para dominar expressões.
4. Coreano
Apesar do alfabeto Hangul ser lógico, a gramática e a pronúncia tornam o aprendizado desafiador.
5. Russo
O alfabeto cirílico e a gramática cheia de declinações complicam a vida dos iniciantes.
6. Húngaro
Com 18 casos gramaticais e regras complexas, é considerado um dos mais difíceis da Europa.
7. Finlandês
A gramática é distinta das línguas indo-europeias e possui várias formas verbais e casos.
8. Polonês
A pronúncia é complicada, com muitas consoantes juntas, além da gramática repleta de regras.
9. Tailandês
Usa tons que mudam o significado das palavras e um alfabeto totalmente diferente.
10. Islandês
Mantém estruturas antigas e palavras difíceis de pronunciar, além de não se assemelhar a quase nenhuma outra língua moderna.
Aprender qualquer um desses idiomas pode levar anos de dedicação, mas também abre portas para novas culturas, carreiras e conexões únicas ao redor do mundo.
