Os 10 idiomas mais difíceis de aprender no mundo, segundo a linguística

Alguns deles exigem anos de dedicação e não são nada fáceis para falantes de português

Pedro Ribeiro - 08 de setembro de 2025

Alunos em sala de aula (Foto: Reprodução)

Aprender um novo idioma pode ser um grande desafio, mas para alguns, a dificuldade é ainda maior.

De acordo com especialistas em linguística, certos idiomas apresentam estruturas gramaticais complexas, sons únicos e até alfabetos diferentes, o que aumenta o nível de dificuldade para estrangeiros.

Os 10 idiomas mais difíceis de aprender no mundo, segundo a linguística

1. Mandarim (chinês)

Considerado o mais difícil, com milhares de ideogramas e tons que mudam completamente o sentido das palavras.

2. Árabe

A escrita é da direita para a esquerda, o alfabeto é próprio e há diferenças entre o árabe formal e os dialetos locais.

3. Japonês

Usa três sistemas de escrita (kanji, hiragana e katakana) e exige conhecimento cultural profundo para dominar expressões.

4. Coreano

Apesar do alfabeto Hangul ser lógico, a gramática e a pronúncia tornam o aprendizado desafiador.

5. Russo

O alfabeto cirílico e a gramática cheia de declinações complicam a vida dos iniciantes.

6. Húngaro

Com 18 casos gramaticais e regras complexas, é considerado um dos mais difíceis da Europa.

7. Finlandês

A gramática é distinta das línguas indo-europeias e possui várias formas verbais e casos.

8. Polonês

A pronúncia é complicada, com muitas consoantes juntas, além da gramática repleta de regras.

9. Tailandês

Usa tons que mudam o significado das palavras e um alfabeto totalmente diferente.

10. Islandês

Mantém estruturas antigas e palavras difíceis de pronunciar, além de não se assemelhar a quase nenhuma outra língua moderna.

Aprender qualquer um desses idiomas pode levar anos de dedicação, mas também abre portas para novas culturas, carreiras e conexões únicas ao redor do mundo.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!