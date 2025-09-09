Motociclista morre atropelado por ônibus após não respeitar sinal de “pare” em Goiânia

Câmera mostra quando vítima tenta reagir ao ver o veículo, mas se desequilibra e vai parar embaixo do coletivo

Natália Sezil - 09 de setembro de 2025

Câmera flagrou quando motociclista se desequilibra e é atropelado por ônibus. (Foto: Reprodução)

Um motociclista, de 28 anos, morreu atropelado por um ônibus no Setor Campinas, região Centro-Oeste de Goiânia, no final da tarde desta terça-feira (09).

O jovem teria desrespeitado o sinal de “pare” ao se aproximar do cruzamento. Ao ver o veículo de grande porte, ele teria tentado reagir, mas se desequilibrado.

Uma câmera de segurança flagrou o momento em que ele desliza pelo asfalto e vai parar embaixo do ônibus. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas a vítima morreu no local.

O motociclista foi identificado como Diego Ferreira de Souza.

O motorista do ônibus passou pelo teste do bafômetro, que constatou nível zero de embriaguez. Ele logo foi liberado. Já a motocicleta foi removida ao pátio, visto que não houve familiares que fossem buscá-la no local do acidente.

O cruzamento onde aconteceu o atropelamento reuniu testemunhas. Entregadores por aplicativo que passaram por ali comentaram sobre a falta de sinalização e compartilharam um alerta: “andar devagar para não ser a última corrida”.

O Instituto Médico Legal (IML) atendeu à ocorrência e ficou responsável pela retirada do corpo. A Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (Dict) também esteve presente e deve tomar as próximas medidas cabíveis.

