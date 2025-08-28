Passagem de ônibus em Anápolis vai aumentar para R$ 8,20? Diretor da Urban explica

Portal 6 ouviu o diretor jurídico da concessionária, que explicou a decisão judicial recente

Natália Sezil - 28 de agosto de 2025

Carlos Leão explicou sobre o reajuste na tarifa de ônibus. (Foto: Reprodução)

A decisão da Vara da Fazenda Pública Municipal, de Registros Públicos e Ambiental da Comarca de Anápolis, proferida na última segunda-feira (26), levantou a hipótese de que as passagens de ônibus em Anápolis pudessem subir para R$ 8,19.

Assinada pelo juiz Gabriel Lisboa Silva e Dias Ferreira, a decisão atendeu a um pedido da Urban, que solicitou o reequilíbrio contratual com a Prefeitura de Anápolis ao alegar ser inviável manter a operação e garantir a qualidade do serviço com a tarifa vigente

O custo atualmente repassado ao usuário do transporte público é de R$ 6 no dinheiro, ou R$ 5,25 pelo cartão eletrônico. Essa tarifa vale desde dezembro de 2024, quando houve o último reajuste.

Apesar das preocupações levantadas, o diretor jurídico da Urban, Carlos Leão, tranquiliza a população. Ele explica que o preço de R$ 8,19 não se trata do valor pago pelo usuário.

Em vez disso, essa tarifa se refere unicamente ao custo contratual – ou seja, quanto a empresa gasta para transportar cada passageiro.

Carlos Leão aponta que o processo judicial ainda está em curso, motivo pelo qual comentários nessa fase podem gerar “conclusões precipitadas e equivocadas”, segundo ele.

Vale destacar: embora a previsão seja de que essa nova tarifa não seja repassada ao passageiro, isso ainda pode acontecer. Afinal, o resultado depende de quanto a Prefeitura de Anápolis conseguirá subsidiar.

Quanto a isso, o diretor da Urban defende: “a Administração Municipal está buscando meios próprios de subsidiar o sistema. Está buscando parceria com o Governo do Estado para trazer recursos, para não repassar esse custo contratual para o passageiro”.

Um exemplo está em Goiânia e região metropolitana, onde o custo real por usuário chega a R$ 12,51, mas a tarifa permanece congelada em R$ 4,30 desde 2019

Goiás tem a segunda capital do país com maior participação estadual no custeio do transporte por ônibus.

