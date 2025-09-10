Inconformado com fim de namoro, jovem vai à casa do namorado da ex e é morto a facadas, em Goiânia
Caso segue sendo investigado pelas autoridades para determinar a dinâmica dos fatos
Um jovem, de 21 anos, foi morto a facadas na noite desta terça-feira (09), após se envolver em uma briga com o atual namorado da ex-companheira, em Goiânia.
O caso ocorreu por volta das 22h15, em uma kitnet localizada no Setor Pedro Ludovico.
A vítima estava namorando uma jovem, que decidiu dar fim ao ao relacionamento após algumas brigas.
Porém, ela já havia tido relações anteriores com o suposto autor, de 28 anos. Assim, decidiu reatar o namoro com o mais velho.
Inconformada com a situação, a vítima foi até a casa do atual namorado da ex, a fim de tirar satisfações. Lá, os dois começaram uma discussão, que evoluiu para uma briga.
Dessa forma, o suposto autor teria pego uma faca e agredido o mais jovem na região do tórax. Este acabou não resistindo aos ferimentos e morreu ainda no local.
Leia também
- Homem vai para o Heana após ser esfaqueado e agredido com pauladas em bar de Anápolis
- Homem é morto após tentar fugir e trocar tiros com a CPE em Inhumas
- Polícia Civil deflagra operação em Anápolis e desarticula quadrilha que gerou prejuízo de R$ 15 milhões fraudando fretes
- Quarta Cultural em Anápolis vai contar com trilhas sonoras de filmes e séries que fizeram história
Equipes do Corpo de Bombeiros, do SAMU, da Polícia Científica e da Polícia Civil (PC) foram acionadas para a ocorrência. O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML) e o caso segue sob investigação.
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!