Inconformado com fim de namoro, jovem vai à casa do namorado da ex e é morto a facadas, em Goiânia

Caso segue sendo investigado pelas autoridades para determinar a dinâmica dos fatos

Augusto Araújo - 10 de setembro de 2025

Jovem foi morto dentro de kitnet de suposto autor. (Foto: Reprodução)

Um jovem, de 21 anos, foi morto a facadas na noite desta terça-feira (09), após se envolver em uma briga com o atual namorado da ex-companheira, em Goiânia.

O caso ocorreu por volta das 22h15, em uma kitnet localizada no Setor Pedro Ludovico.

A vítima estava namorando uma jovem, que decidiu dar fim ao ao relacionamento após algumas brigas.

Porém, ela já havia tido relações anteriores com o suposto autor, de 28 anos. Assim, decidiu reatar o namoro com o mais velho.

Inconformada com a situação, a vítima foi até a casa do atual namorado da ex, a fim de tirar satisfações. Lá, os dois começaram uma discussão, que evoluiu para uma briga.

Dessa forma, o suposto autor teria pego uma faca e agredido o mais jovem na região do tórax. Este acabou não resistindo aos ferimentos e morreu ainda no local.

Equipes do Corpo de Bombeiros, do SAMU, da Polícia Científica e da Polícia Civil (PC) foram acionadas para a ocorrência. O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML) e o caso segue sob investigação.

