Quarta Cultural em Anápolis vai contar com trilhas sonoras de filmes e séries que fizeram história

Samuel Leão - 10 de setembro de 2025

Orquestra jovem irá apresentar trilhas sonoras de filmes, séries, jogos e animações do mundo geek. (Foto: Paulo de Tarso/Prefeitura de Anápolis)

A Orquestra Jovem de Anápolis irá se apresentar na Quarta Cultural, edição que ocorre nesta quarta-feira (10), a partir das 19h, no Teatro Municipal e promete emocionar os fãs com trilhas sonoras de filmes e séries que fizeram história no universo geek.

Performando grandes sucessos da cultura pop, com campeões de bilheteria, sagas e muito mais, os jovens bolsistas e voluntários também vão apresentar temas de jogos e animações, em um espetáculo com atrações para todas as gerações. A produção fez mistério sobre quais serão as músicas selecionadas, mas garantiu clássicos conhecidos por todo o público.

A adaptação das trilhas sonoras em arranjos orquestrais promete surpreender até os fãs que conhecem cada nota de seus temas de filmes, séries, jogos e animações favoritos, dando uma nova roupagem às canções.

A iniciativa parte da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, trazendo a cada semana diferentes espetáculos que valorizam a produção artística local.

Vale lembrar que a entrada é gratuita e o evento também conta com uma feira cultural, com praça gastrônomica, na parte externa do Teatro Municipal, proporcionando também um ambiente para socializar e fazer “aquela resenha” sobre quais foram as adaptações feitas pela orquestra que melhor se encaixaram.