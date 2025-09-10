Quarta Cultural em Anápolis vai contar com trilhas sonoras de filmes e séries que fizeram história

Iniciativa parte da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, trazendo a cada semana diferentes espetáculos que valorizam a produção artística local

Samuel Leão Samuel Leão -
Orquestra jovem irá apresentar trilhas sonoras de filmes, séries, jogos e animações do mundo geek. (Foto: Paulo de Tarso/Prefeitura de Anápolis)

A Orquestra Jovem de Anápolis irá se apresentar na Quarta Cultural, edição que ocorre nesta quarta-feira (10), a partir das 19h, no Teatro Municipal e promete emocionar os fãs com trilhas sonoras de filmes e séries que fizeram história no universo geek.

Performando grandes sucessos da cultura pop, com campeões de bilheteria, sagas e muito mais, os jovens bolsistas e voluntários também vão apresentar temas de jogos e animações, em um espetáculo com atrações para todas as gerações. A produção fez mistério sobre quais serão as músicas selecionadas, mas garantiu clássicos conhecidos por todo o público.

A adaptação das trilhas sonoras em arranjos orquestrais promete surpreender até os fãs que conhecem cada nota de seus temas de filmes, séries, jogos e animações favoritos, dando uma nova roupagem às canções.

A iniciativa parte da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, trazendo a cada semana diferentes espetáculos que valorizam a produção artística local.

Vale lembrar que a entrada é gratuita e o evento também conta com uma feira cultural, com praça gastrônomica, na parte externa do Teatro Municipal, proporcionando também um ambiente para socializar e fazer “aquela resenha” sobre quais foram as adaptações feitas pela orquestra que melhor se encaixaram.

Samuel Leão

Samuel Leão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás, com passagens por veículos como Tribuna do Planalto e Diário do Estado. É mestrando em Territórios e Expressões Culturais no Cerrado pela Universidade Estadual de Goiás. Passou pela coluna Rápidas. Atualmente, é repórter especial do Portal 6.

