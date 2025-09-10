Quarta Cultural em Anápolis vai contar com trilhas sonoras de filmes e séries que fizeram história
Iniciativa parte da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, trazendo a cada semana diferentes espetáculos que valorizam a produção artística local
A Orquestra Jovem de Anápolis irá se apresentar na Quarta Cultural, edição que ocorre nesta quarta-feira (10), a partir das 19h, no Teatro Municipal e promete emocionar os fãs com trilhas sonoras de filmes e séries que fizeram história no universo geek.
Performando grandes sucessos da cultura pop, com campeões de bilheteria, sagas e muito mais, os jovens bolsistas e voluntários também vão apresentar temas de jogos e animações, em um espetáculo com atrações para todas as gerações. A produção fez mistério sobre quais serão as músicas selecionadas, mas garantiu clássicos conhecidos por todo o público.
A adaptação das trilhas sonoras em arranjos orquestrais promete surpreender até os fãs que conhecem cada nota de seus temas de filmes, séries, jogos e animações favoritos, dando uma nova roupagem às canções.
A iniciativa parte da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, trazendo a cada semana diferentes espetáculos que valorizam a produção artística local.
Vale lembrar que a entrada é gratuita e o evento também conta com uma feira cultural, com praça gastrônomica, na parte externa do Teatro Municipal, proporcionando também um ambiente para socializar e fazer “aquela resenha” sobre quais foram as adaptações feitas pela orquestra que melhor se encaixaram.