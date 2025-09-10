Últimos dias para que motoristas em Goiás possam pagar IPVA com 50% de desconto; veja como

Prazo para este mês é válido para veículos com determinados finais de placa

Trânsito em Aparecida de Goiânia. (Foto: Jhonney Macena/Prefeitura de Aparecida de Goiânia) IPVA
Motoristas goianos devem ficar atento quanto aos prazos para pagamento do IPVA e do licenciamento anual, uma vez que já na próxima segunda-feira (15) encerra-se o prazo para que diversos condutores quitem os valores.

Veículos com placas de final 1 e 2 devem estar com as obrigações quitadas até esta data, ou irão perder o desconto de 50% oferecido pelo Governo de Goiás, nos casos aplicáveis.

Além disso, em caso de atraso, o valor passa a ser cobrado integralmente, somado à taxa de R$ 90 referente ao licenciamento.

Vale destacar que circular com o imposto vencido também pode resultar em multa e apreensão do veículo durante fiscalizações.

Já os proprietários de veículos com placas de final 3 a 0 têm até 15 de outubro para regularizar a situação.

Vale mencionar que o benefício de 50% de desconto supracitado é válido para carros 1.0 e motocicletas de até 125 cilindradas, desde que o proprietário não tenha cometido infrações no ano anterior.

Como pagar

O pagamento do IPVA em Goiás pode ser feito de maneira digital ou presencial. O contribuinte pode acessar o Portal Expresso, o site ou o aplicativo Detran GO ON e, com o número do Renavam, gerar o boleto para quitar o imposto e o licenciamento anual.

Também é possível realizar o pagamento diretamente pelos aplicativos ou caixas eletrônicos dos bancos credenciados, bastando informar os dados do veículo.

