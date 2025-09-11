Dono de açougue é preso em Goiás por vender carne furtada e em condições degradantes

Parte da mercadoria seria proveniente de furto e desvio de uma carga de carne bovina avaliada em aproximadamente R$ 150 mil

Carnes foram encontradas em condições impróprias para o consumo. (Foto: Divulgação/PC)
Um açougue no Jardim Ingá, em Luziânia, foi alvo de uma ação da Polícia Civil de Goiás, nesta quarta-feira (10), após denúncias de comercialização de carne de origem ilícita.

No local, os policiais encontraram diversas irregularidades que colocavam em risco a saúde da população. As carnes estavam armazenadas no chão da câmara fria, em meio a equipamentos enferrujados, com danos estruturais e risco de queda das peças penduradas.

Diante do flagrante, o proprietário, de 43 anos, foi preso por receptação qualificada e crime contra as relações de consumo. A autoridade policial representou pela conversão da prisão em preventiva.

Além das condições precárias de higiene e conservação, os produtos não tinham notas fiscais idôneas que comprovassem a origem lícita.

Segundo a investigação, parte da mercadoria seria proveniente de furto e desvio de uma carga de carne bovina avaliada em aproximadamente R$ 150 mil.

O estabelecimento, que funcionava sem alvará desde janeiro deste ano, também praticava preços bem abaixo do mercado, o que, segundo a Polícia Civil, pode afetar a ordem econômica e prejudicar comerciantes regulares.

