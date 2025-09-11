Preço médio do metro quadrado em Goiânia chega perto dos R$ 8 mil; veja os bairros mais caros

Pesquisa do Índice FipeZap aponta alta de 0,60% nos imóveis da capital

Davi Galvão Davi Galvão -
Vista aérea de Goiânia. (Foto: Secom/ Prefeitura de Goiânia) - alugueis população mercado
Vista aérea de Goiânia. (Foto: Secom/ Prefeitura de Goiânia)

O mercado imobiliário de Goiânia apresentou nova alta em agosto, segundo o Índice FipeZap. Os imóveis residenciais novos tiveram valorização de 0,60% no mês, com preço médio chegando a R$ 7.958 por metro quadrado. Em julho, o valor estava em R$ 7.910/m².

O desempenho da capital goiana superou a média nacional, que ficou em 0,50%, e também o IGP-M, que avançou 0,36% no período. Apesar disso, Goiânia segue abaixo da média brasileira, de R$ 9.423/m².

Entre os bairros mais valorizados no mercado, o Setor Marista lidera com o metro quadrado mais caro da cidade (R$ 11.027). Na sequência, está o Setor Sul (R$ 10.635/m²), que registrou a maior alta dos últimos 12 meses, com crescimento de 30,4%.

O relatório também destaca o Setor Bueno (R$ 9.505/m²), Jardim Goiás (R$ 9.478/m²), Setor Oeste (R$ 8.076/m²) e Jardim América (R$ 7.961/m²).

Já o Setor Central teve o menor preço médio (R$ 4.815/m²), mas figurou entre os bairros em expansão, com valorização de 10,9% em um ano.

No cenário nacional, Vitória (ES) lidera o ranking, com R$ 14.117/m², seguida por Florianópolis (R$ 12.519/m²), São Paulo (R$ 11.721/m²), Curitiba (R$ 11.381/m²), Rio de Janeiro (R$ 10.668/m²) e Belo Horizonte (R$ 10.341/m²). Também aparecem com valores acima da média nacional Vila Velha (R$ 9.832/m²), Maceió (R$ 9.653/m²) e Brasília (R$ 9.436/m²).

Leia também

Com R$ 7.958/m², Goiânia ocupa posição intermediária no mercado, ficando à frente de capitais como Salvador, Porto Alegre, Manaus, Cuiabá, Campo Grande, Natal, Teresina e Aracaju, onde o preço médio é de R$ 5.238/m².

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

Publicidade
+ Notícias