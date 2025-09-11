Preço médio do metro quadrado em Goiânia chega perto dos R$ 8 mil; veja os bairros mais caros

Pesquisa do Índice FipeZap aponta alta de 0,60% nos imóveis da capital

Davi Galvão - 11 de setembro de 2025

Vista aérea de Goiânia. (Foto: Secom/ Prefeitura de Goiânia)

O mercado imobiliário de Goiânia apresentou nova alta em agosto, segundo o Índice FipeZap. Os imóveis residenciais novos tiveram valorização de 0,60% no mês, com preço médio chegando a R$ 7.958 por metro quadrado. Em julho, o valor estava em R$ 7.910/m².

O desempenho da capital goiana superou a média nacional, que ficou em 0,50%, e também o IGP-M, que avançou 0,36% no período. Apesar disso, Goiânia segue abaixo da média brasileira, de R$ 9.423/m².

Entre os bairros mais valorizados no mercado, o Setor Marista lidera com o metro quadrado mais caro da cidade (R$ 11.027). Na sequência, está o Setor Sul (R$ 10.635/m²), que registrou a maior alta dos últimos 12 meses, com crescimento de 30,4%.

O relatório também destaca o Setor Bueno (R$ 9.505/m²), Jardim Goiás (R$ 9.478/m²), Setor Oeste (R$ 8.076/m²) e Jardim América (R$ 7.961/m²).

Já o Setor Central teve o menor preço médio (R$ 4.815/m²), mas figurou entre os bairros em expansão, com valorização de 10,9% em um ano.

No cenário nacional, Vitória (ES) lidera o ranking, com R$ 14.117/m², seguida por Florianópolis (R$ 12.519/m²), São Paulo (R$ 11.721/m²), Curitiba (R$ 11.381/m²), Rio de Janeiro (R$ 10.668/m²) e Belo Horizonte (R$ 10.341/m²). Também aparecem com valores acima da média nacional Vila Velha (R$ 9.832/m²), Maceió (R$ 9.653/m²) e Brasília (R$ 9.436/m²).

Com R$ 7.958/m², Goiânia ocupa posição intermediária no mercado, ficando à frente de capitais como Salvador, Porto Alegre, Manaus, Cuiabá, Campo Grande, Natal, Teresina e Aracaju, onde o preço médio é de R$ 5.238/m².

