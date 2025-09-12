Prédio mais alto de Anápolis terá SubLiving, conceito inédito que transforma subsolos em áreas nobres

Edifício da Emisa trará inovação que valoriza cada metro quadrado, com bicicletário completo, garagens modernas e design inteligente

Damara Dantas - 12 de setembro de 2025

Inovação da EMISA traz bicicletário completo, iluminação inteligente e infraestrutura útil também nas garagens. (Foto: Divulgação)

A Emisa Incorporadora está trazendo para Anápolis um conceito inovador no mercado imobiliário: o SubLiving, que transforma áreas de estacionamento em espaços nobres, funcionais e integrados ao design do empreendimento.

O projeto será implantado no Ares Jundiaí, prédio que já nasce como um marco arquitetônico da cidade, com 34 pavimentos, vista 360° e a promessa de ser o edifício mais alto de Anápolis.

Enquanto a maioria dos empreendimentos ainda trata os estacionamentos apenas como áreas técnicas, pouco valorizadas, a Emisa aposta em uma lógica diferente, em que cada metro quadrado construído tem propósito e relevância para a experiência de morar bem.

A proposta do SubLiving no Ares Jundiaí é oferecer infraestrutura útil, moderna e confortável também no subsolo, surpreendendo pela inteligência construtiva e atenção aos detalhes.

Entre os diferenciais está um bicicletário completo e mobiliado, com suportes verticais, área para higienização, bancada de manutenção e kit de ferramentas entregue pela própria construtora.

A localização próxima ao acesso do subsolo garante praticidade para o uso diário e reforça o incentivo à mobilidade urbana sustentável em Anápolis.

As garagens 100% cobertas também receberam atenção especial: contam com iluminação em LED com sensores de presença, que aumentam a segurança e reduzem o consumo de energia, além de vagas demarcadas em pintura de alto contraste para facilitar a organização.

O espaço ainda terá tanques de louça instalados em pontos estratégicos e rotas bem sinalizadas até os elevadores, criando um ambiente que vai além da simples função de abrigar veículos.

Com 48 anos de atuação no mercado, a Emisa reforça sua vocação para inovação ao entregar um projeto que redefine a forma de enxergar o subsolo. O SubLiving transforma o que seria apenas um estacionamento em parte essencial da experiência de morar bem, posicionando o Ares Jundiaí como um dos empreendimentos mais modernos e inteligentes de Anápolis.