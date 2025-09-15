Veja valores e onde comprar ingressos para MotoGP em Goiânia

Evento, incluindo treinos e corrida, acontece entre os dias 20 e 22 de março de 2026

Paulo Roberto Belém - 15 de setembro de 2025

Prova retorna ao Autódromo Internacional de Goiânia depois de 22 anos. (Foto: Divulgação)

Foram 22 anos de espera para os que moradores de Goiás tivessem de volta a realização Grande Prêmio do Brasil de MotoGP em Goiânia. Mas, agora, confirmado para 2026, a organização liberou as informações sobre a venda antecipada de ingressos.

Para ter acesso ao evento, que será realizado entre os dias 20 e 22 de março de 2026, os valores variam entre R$ 500 e R$ 3.500, e as vendas iniciam a partir de 25 de setembro. O palco do retorno da prova do motociclismo é o Autódromo Internacional Ayrton Senna.

Inicialmente, o processo será exclusivo para clientes do Banco BRB. Será pela internet, com o site já disponível.

Cada interessado, poderá comprar até quatro ingressos. Em seguida, a partir de 02 de outubro, será aberta a venda geral para o público.

Quanto custa

A área mais em conta é o Setor F, valendo R$ 500 a inteira e R$ 250 a meia-entrada. Já o local do autódromo mais caro, será o da Área Premium, custando R$ 3.500. Neste último, a experiência conta com alimentação e bebidas inclusas.

No cronograma, o público poderá acompanhar os treinos e a corrida. Aquele que adquirir uma entrada, terá direito a um passaporte, garantindo o acesso aos três dias de evento do Grande Prêmio Brasil de MotoGP.

Quer ficar por dentro de tudo o que está rolando na Grande Goiânia? Clique aqui para acessar o Portal 6, além do Instagram @portal6noticias para ler as últimas notícias de hoje!