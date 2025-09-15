Berry’s celebra 1 ano em Anápolis com promoções irresistíveis durante toda a semana

Chegou a hora de se refrescar em grande estilo e com um precinho que cabe no bolso

Publieditorial - 15 de setembro de 2025

(Foto: Divulgação/Berry’s Anápolis)

Com o termômetro nas alturas, os goianos estão cada vez mais em busca de algo para se refrescar. Agora, a oportunidade é perfeita!

De 15 a 19 de setembro, a Berry’s vai comemorar um ano de loja em Anápolis com um presente mais que especial para os clientes: uma semana inteira recheada de promoções.

A festa já começa na segunda-feira (15), com 20% de desconto em qualquer sobremesa. São opções deliciosas para aproveitar, como brownie quentinho na chapa com ganache de chocolate e castanha-de-caju, affogato e um irresistível petit gâteau.

Na terça-feira (16), na compra de uma água, você ganha um saboroso brownie simples.

Na quarta-feira (17), é a vez de garantir 20% de desconto em qualquer sorvete.

E não para por aí! Na quinta-feira (18), nas compras acima de R$ 30, você leva para casa um brownie.

Fechando com chave de ouro, na sexta-feira (19), aniversário da Berry’s, será dia de muita festa: comprando dois sorvetes, você paga só um (o pote mais barato sai de graça).

A loja está localizada na Avenida São Francisco de Assis, no bairro Jundiaí. As ofertas estarão disponíveis a semana toda, das 12h às 22h.

Não perca a chance de se refrescar nesse calorão e comemorar em grande estilo com a Berry’s!