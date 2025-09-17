Conheça a cidade goiana que é promissora e virou um excelente lugar para viver

Município consegue unir o charme do interior com a estrutura de cidade moderna, atraindo cada vez mais moradores e investidores

Magno Oliver - 17 de setembro de 2025

Vista aérea de Quirinópolis. (Foto: Prefeitura de Quirinópolis)

Localizada no interior de Goiás, Quirinópolis vem se consolidando como uma das cidades mais promissoras para quem busca qualidade de vida.

Com pouco mais de 50 mil habitantes, o município consegue unir o charme do interior com a estrutura de cidade moderna, atraindo cada vez mais moradores e investidores.

Nos últimos anos, a cidade recebeu melhorias em infraestrutura urbana, com investimentos em pavimentação, saúde e serviços públicos.

O clima tranquilo das ruas contrasta com o dinamismo da economia local, que é sustentada principalmente pelo agronegócio — destaque para a produção de cana-de-açúcar e pecuária — setores que garantem empregos e movimentam a região.

Outro ponto forte é a educação. Quirinópolis já contava com milhares de estudantes no ensino superior e agora celebra uma conquista histórica: a chegada do tão aguardado curso de Medicina, autorizado pelo MEC.

Serão 60 vagas por ano na Faculdade Quirinópolis (FAQUI), o que coloca o município em um novo patamar.

Essa novidade promete trazer benefícios diretos à população: além de formar médicos localmente, o curso deve ampliar a rede de saúde, estimular práticas acadêmicas em hospitais e atrair jovens de outras cidades, movimentando a economia e fortalecendo o comércio.

Com a tranquilidade de cidade pequena, mas oportunidades de cidade grande, Quirinópolis se torna cada vez mais uma opção irresistível para quem deseja morar, estudar ou investir em Goiás.

