Conheça a cidade goiana que é promissora e virou um excelente lugar para viver
Município consegue unir o charme do interior com a estrutura de cidade moderna, atraindo cada vez mais moradores e investidores
Localizada no interior de Goiás, Quirinópolis vem se consolidando como uma das cidades mais promissoras para quem busca qualidade de vida.
Com pouco mais de 50 mil habitantes, o município consegue unir o charme do interior com a estrutura de cidade moderna, atraindo cada vez mais moradores e investidores.
Nos últimos anos, a cidade recebeu melhorias em infraestrutura urbana, com investimentos em pavimentação, saúde e serviços públicos.
O clima tranquilo das ruas contrasta com o dinamismo da economia local, que é sustentada principalmente pelo agronegócio — destaque para a produção de cana-de-açúcar e pecuária — setores que garantem empregos e movimentam a região.
Outro ponto forte é a educação. Quirinópolis já contava com milhares de estudantes no ensino superior e agora celebra uma conquista histórica: a chegada do tão aguardado curso de Medicina, autorizado pelo MEC.
Serão 60 vagas por ano na Faculdade Quirinópolis (FAQUI), o que coloca o município em um novo patamar.
Essa novidade promete trazer benefícios diretos à população: além de formar médicos localmente, o curso deve ampliar a rede de saúde, estimular práticas acadêmicas em hospitais e atrair jovens de outras cidades, movimentando a economia e fortalecendo o comércio.
Com a tranquilidade de cidade pequena, mas oportunidades de cidade grande, Quirinópolis se torna cada vez mais uma opção irresistível para quem deseja morar, estudar ou investir em Goiás.
