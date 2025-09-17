Covid-19 volta a preocupar em Anápolis com aumento de internações e 11 mortes confirmadas

Médico infectologista Marcelo Daher voltou a defender a importância da vacinação para evitar quadros mais graves da doença

Davi Galvão
Pessoa fazendo teste de Covid-19. (Foto: Bruno Velasco/Prefeitura de Anápolis)
Pessoa fazendo teste de Covid-19. (Foto: Bruno Velasco/Prefeitura de Anápolis)

Anápolis registra um novo avanço nos casos de Covid-19. Dados do Ministério da Saúde mostram que, em setembro, a curva da doença voltou a subir: na semana epidemiológica nº 33 foram confirmados apenas 4 casos, número que passou para 27 na semana seguinte e chegou a 35 na mais recente.

Para o infectologista Marcelo Daher, a situação exige atenção especial aos grupos mais vulneráveis, como idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas. Segundo ele, a vacina segue sendo a principal proteção contra formas graves da doença.

Nesta semana, duas internações por Covid-19 foram registradas no Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana)

“Essas pessoas só estão internadas porque não se vacinaram. Idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas precisam estar imunizadas contra a Covid-19. Caso contrário, se pegarem a doença, vão evoluir rapidamente para situações mais graves”, alertou o médico em entrevista a 105.7 FM.

O balanço do Ministério da Saúde aponta ainda que 11 moradores da cidade já perderam a vida neste ano em decorrência da doença, reforçando a importância da imunização e da manutenção dos cuidados preventivos.

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

