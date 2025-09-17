Nota 10 para os bombeiros militares de Goiás

Atuação da corporação é um pilar de segurança para a sociedade goiana, especialmente em períodos de seca, quando o número de ocorrências dispara

Danilo Boaventura - 17 de setembro de 2025

Corpo de Bombeiros em ação. (Foto: Divulgação)

Os bombeiros militares de Goiás merecem todo o reconhecimento pelo trabalho incansável que realizam no combate a incêndios, tanto nas áreas urbanas quanto nas rurais.

Com bravura e dedicação, esses profissionais arriscam a própria vida para proteger a população, o patrimônio e o meio ambiente, enfrentando chamas que consomem vegetação, residências e comércios. A atuação da corporação é um pilar de segurança para a sociedade goiana, especialmente em períodos de seca, quando o número de ocorrências dispara e a presença desses heróis se torna ainda mais vital para evitar tragédias de maiores proporções.

No entanto, é lamentável constatar que o esforço sobre-humano dos bombeiros não é acompanhado por políticas públicas eficazes de prevenção.

Faltam grandes campanhas de conscientização que eduquem a população sobre os riscos e as formas de evitar o início do fogo, assim como um endurecimento nas punições para os responsáveis por incêndios criminosos.

Enquanto a prevenção for tratada como um tema secundário e a impunidade prevalecer, o trabalho dos bombeiros continuará sendo o de enxugar gelo, combatendo um mal que poderia ser drasticamente reduzido com medidas mais firmes e educativas em todo o estado.

Já leu todas as notas e reportagens da Rápidas hoje? Acesse a coluna do Portal 6.