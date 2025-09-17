O que quer dizer quando um número desconhecido te liga e não fala nada, segundo especialistas

Entenda a explicação por trás disso e os perigos de chamadas desconhecidas que não apresentam interação alguma

Magno Oliver - 17 de setembro de 2025

(Foto: Freepik)

Atender ligação de um número desconhecido e que você não ouve nada e a chamada é desligada logo em seguida tem se tornado rotina incômoda para muitas pessoas.

Técnicos em segurança digital e telecomunicações da ANATEL explicam que esse tipo de contato silencioso pode representar algo muito além de um erro de discagem ou trote.

Em alerta nacional emitido, a agência explica que há indícios de uso em roteiros automatizados de fraude, validação de números de telefone ativos ou simplesmente telemarketing agressivo.

Chamadas nomeadas de “ghost calls” ou “chamadas fantasmas” explicam esse comportamento. Essas ligações são geradas por robôs ou sistemas automatizados que disparam chamadas para muitos números ao mesmo tempo.

Quando uma vítima atende, o sistema avalia se a linha está ativa, se há resposta, retenção ou queda de ligação. Tudo isso sem interação humana imediata e para fins de registros técnicos perigosos.

Uma utilidade comum desses silêncios é mapear o terreno para golpes posteriores. Se o número é respondido, o fraudador sabe que vale a pena direcionar ofertas falsas, links suspeitos ou tentativas de engenharia social àquele contato.

Especialistas alertam que esse primeiro sinal silencioso serve para compor listas de alvos mais prováveis ou para validar bases de dados, que serão utilizadas em fraudes mais elaboradas.

Em outras situações, ligações silenciosas ocorrem por sistemas de telemarketing que disparam muitos contatos simultaneamente ou por discadores automáticos acoplados a centrais com agentes limitados.

O sistema liga para vários números, se nenhum atendente estiver livre, quem responde ouve silêncio ou nada além de ruído, e a chamada pode ser desconectada.

Para se proteger, especialistas recomendam não interagir com a chamada, evitar falar ou confirmar qualquer informação pessoal e desligar a chamada quando identificar que não há voz ativa. Aplicativos de identificação de chamadas e bloqueio de spam ajudam bastante.

Operadoras e agências de regulação também oferecem meios para reportar ou bloquear números repetidamente usados em chamadas indesejadas ou automatizadas. O incômodo vai além da perturbação momentânea: a simples ação de atender pode confirmar que sua linha está ativa para agentes mal intencionados.

