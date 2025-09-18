6 números entre 1 e 100 que são considerados de sorte, segundo a numerologia

Antigos conceitos revelam significados que inspiram atitudes e provocam mudanças inesperadas na vida

Magno Oliver - 18 de setembro de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

A numerologia é um estudo antigo que atribui significados especiais aos números, relacionando suas vibrações com aspectos da vida pessoal, profissional e espiritual.

Segundo essa prática, alguns números carregam energias que podem atrair prosperidade, equilíbrio e boas oportunidades para várias áreas da nossa vida.

1. Número 3

Número potente que costuma representar a criatividade e a síntese total de comunicação de uma pessoa. Ele é ligado à alegria, expressão artística e socialização, favorecendo quem busca novas ideias ou quer se destacar.

2. Número 7

Já o número 7 é famoso na numerologia por sua ligação com a espiritualidade profunda.

É conhecido também como o número da introspecção e da sabedoria interior, ideal para quem procura autoconhecimento e respostas aprofundadas sobre as mais diversas questões mundanas.

3. Número 38

O 38 tem uma carga imagética que simboliza bastante poder e abundância material. Imponente, forte, está associado ao sucesso financeiro, à liderança e à determinação para alcançar metas ambiciosas.

4. Número 91

A numerologia avalia essa combinação como um número mestre. Isso porque, segundo ela, o 91 representa intuição elevada e conexão com planos mais espirituais, trazendo inspiração e clareza em decisões importantes.

5. Número 72

Bastante presente em resultados de concursos lotéricos, o 72 é outro número considerado “mestre” por esse campo exotérico.

A explicação é que ele indica capacidade de concretizar grandes projetos, equilíbrio entre prática e espiritualidade e força para transformar sonhos em realidade.

6. Número 53

Uma dupla muito ligada à compaixão e ao serviço ao próximo. O 53 traz a energia do amor universal e o incentivo a ações altruístas, fortalecendo relacionamentos e laços afetivos.

