Retiro evangélico gera polêmica ao restringir participação de pessoas em tratamento psicológico ou psiquiátrico em Goiás

Evento também restringe presença de novos convertidos e exige pagamento de R$ 680

Gabriella Pinheiro - 18 de setembro de 2025

Imagem mostra um dos idealizadores do evento A Cabana. (Foto: Reprodução/ Redes sociais)

Idealizado por membros de igrejas evangélicas, a nova edição do retiro A Cabana, que acontece em Corumbá de Goiás, entre os dias 13 e 19 de outubro, gerou polêmica nas redes sociais devido às restrições impostas.

Em um vídeo fixado no site de inscrição — e também nos termos de aceitação —, os organizadores destacam que está vetada a participação de pessoas que fizeram tratamento psicológico ou psiquiátrico recentemente, além daquelas diagnosticadas com esquizofrenia, transtorno bipolar, borderline, transtorno de personalidade, estresse pós-traumático ou qualquer outro diagnóstico psiquiátrico.

O evento também restringe a presença de novos convertidos, pessoas em processo de libertação, dependentes químicos, grávidas, pessoas com mobilidade reduzida, transplantados, pessoas com problemas graves de saúde e aquelas que têm restrições médicas para realizar atividades físicas.

“Nem todas as pessoas devem participar da Cabana”, diz um dos organizadores no início do vídeo.

Durante o evento, os inscritos passarão sete dias em um retiro, definido como “não padrão”, descrito como um “treinamento que envolve pressão física, emocional e psicológica”.

Os interessados devem realizar o pagamento no valor de R$ 680, sendo oferecido um desconto de R$ 30 para quem pagar o valor integral via PIX.

O Portal 6 entrou em contato com a organização do evento para saber se haverá equipe médica ou de primeiros socorros preparada para lidar com situações de emergência, bem como o motivo da exclusão desses grupos, mas não obteve resposta. O espaço segue aberto.

