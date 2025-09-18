Retiro evangélico gera polêmica ao restringir participação de pessoas em tratamento psicológico ou psiquiátrico em Goiás
Evento também restringe presença de novos convertidos e exige pagamento de R$ 680
Idealizado por membros de igrejas evangélicas, a nova edição do retiro A Cabana, que acontece em Corumbá de Goiás, entre os dias 13 e 19 de outubro, gerou polêmica nas redes sociais devido às restrições impostas.
Em um vídeo fixado no site de inscrição — e também nos termos de aceitação —, os organizadores destacam que está vetada a participação de pessoas que fizeram tratamento psicológico ou psiquiátrico recentemente, além daquelas diagnosticadas com esquizofrenia, transtorno bipolar, borderline, transtorno de personalidade, estresse pós-traumático ou qualquer outro diagnóstico psiquiátrico.
O evento também restringe a presença de novos convertidos, pessoas em processo de libertação, dependentes químicos, grávidas, pessoas com mobilidade reduzida, transplantados, pessoas com problemas graves de saúde e aquelas que têm restrições médicas para realizar atividades físicas.
“Nem todas as pessoas devem participar da Cabana”, diz um dos organizadores no início do vídeo.
Durante o evento, os inscritos passarão sete dias em um retiro, definido como “não padrão”, descrito como um “treinamento que envolve pressão física, emocional e psicológica”.
Os interessados devem realizar o pagamento no valor de R$ 680, sendo oferecido um desconto de R$ 30 para quem pagar o valor integral via PIX.
Leia também
- Transformador queimado e semáforos apagados: veja os efeitos da chegada de chuva mais forte em Anápolis
- Revelada a identidade de motorista que morreu após grave acidente na BR-414
- Após um ano em reforma, Terminal da Praça da Bíblia ganha data para ser reinaugurado
- Panificadora em bairro nobre de Goiânia é interditada por condições precárias de higiene
O Portal 6 entrou em contato com a organização do evento para saber se haverá equipe médica ou de primeiros socorros preparada para lidar com situações de emergência, bem como o motivo da exclusão desses grupos, mas não obteve resposta. O espaço segue aberto.
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!