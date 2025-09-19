Ministro Flávio Dino ministra conferência na UFG; acompanhe ao vivo
Apresentação do juiz tem como título "O Supremo Tribunal Federal e as Políticas Públicas"
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino, se apresenta em uma conferência nesta sexta-feira (19) na Universidade Federal de Goiás (UFG), a partir das 11h.
O magistrado foi confirmado na Conferência Magna do Curso de Doutorado Profissional em Direito e Políticas Públicas.
A apresentação de Dino tem como título “O Supremo Tribunal Federal e as Políticas Públicas”, e deverá reunir diversos estudantes e especialistas em Direito.
Participação que acontece apenas uma semana após ele ter tido um papel crucial no julgamento da trama golpista, que resultou na condenação de Jair Bolsonaro (PL) e de outros envolvidos, através da decisão da Primeira Turma.
O canal oficial da UFG no Youtube fará transmissão ao vivo. Confira:
Leia também
- Ex-presidente do TJGO, desembargador Carlos França anuncia aposentadoria
- STF amplia critérios para que planos de saúde cubram procedimentos que estão fora do rol da ANS
- Desempenho de Wellington Carrijo surpreende até os mais céticos
- Major Vitor Hugo deve ser candidato ao Senado na chapa de Daniel com inelegibilidade de Gayer
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!