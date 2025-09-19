Ministro Flávio Dino ministra conferência na UFG; acompanhe ao vivo

Apresentação do juiz tem como título "O Supremo Tribunal Federal e as Políticas Públicas"

Samuel Leão - 19 de setembro de 2025

Ministro Flávio Dino.(FOTO: ROSINEI COUTINHO / STF / AGÊNCIA BRASIL)

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino, se apresenta em uma conferência nesta sexta-feira (19) na Universidade Federal de Goiás (UFG), a partir das 11h.

O magistrado foi confirmado na Conferência Magna do Curso de Doutorado Profissional em Direito e Políticas Públicas.

A apresentação de Dino tem como título “O Supremo Tribunal Federal e as Políticas Públicas”, e deverá reunir diversos estudantes e especialistas em Direito.

Participação que acontece apenas uma semana após ele ter tido um papel crucial no julgamento da trama golpista, que resultou na condenação de Jair Bolsonaro (PL) e de outros envolvidos, através da decisão da Primeira Turma.

O canal oficial da UFG no Youtube fará transmissão ao vivo. Confira:

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!