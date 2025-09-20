O adeus a Juan Danker, jovem advogado lembrado pelo carinho e alegria de viver

Entre a dor da perda em Goiânia e o adeus em Anápolis, amigos e familiares recordam o jovem advogado pela ternura e leveza de viver

Paulo Roberto Belém - 20 de setembro de 2025

Juan Danker Rocha Faria tinha 27 anos. (Foto: Reprodução)

O advogado Juan Danker Rocha Faria, de 27 anos, foi sepultado na tarde deste sábado (20), no Cemitério Parque, em Anápolis. O jovem, encontrado morto em Goiânia após quatro dias de buscas, era lembrado pela família e pelos amigos como alguém carinhoso, prestativo e que sempre buscava alegrar os que estavam ao seu redor.

Segundo a irmã, Kethllen Rocha, Juan sonhava em constituir uma família e ter filhos, além de sentir orgulho da profissão que escolheu seguir. Advogado criminalista, atuava com dedicação na área e cultivava também momentos de lazer simples, como a pescaria e as idas à beira do rio, onde gostava de descansar e se divertir.

Nos últimos dias, estava em Goiânia para ajudar a irmã que estava se recuperando após uma cirurgia. Foi nesse período que desapareceu, na segunda-feira (15). O corpo foi encontrado na sexta (19), encerrando a angústia dos familiares e abrindo espaço para o luto.

O falecimento causou grande comoção. Nas redes sociais, colegas e conhecidos ressaltaram não apenas a competência profissional, mas principalmente sua generosidade e humanidade.

“Um jovem cheio de sonhos e com um futuro promissor. Que Deus console todos os familiares e amigos. Que ele vá em paz”, escreveu uma internauta, em comentário que reflete o sentimento de muitos.

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) – Subseção de Anápolis também emitiu nota de pesar, manifestando solidariedade à família e lembrando da relevância de Juan para a advocacia. Enquanto isso, a Polícia Civil (PC) segue investigando as circunstâncias da morte.

