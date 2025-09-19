Polícia investiga se advogado encontrado morto após desaparecer em Goiânia foi vítima de homicídio

Juan Danker Rocha Faria era de Anápolis, mas estava na capital para acompanhar a irmã

Natália Sezil - 19 de setembro de 2025

Juan Danker Rocha Faria tinha 27 anos. (Foto: Reprodução)

A Polícia Civil (PC) investiga se o advogado Juan Danker Rocha Faria, de 27 anos – encontrado morto nesta sexta-feira (19) – teria sido vítima de um homicídio.

O profissional, formado pela UniEVANGÉLICA, havia desaparecido na segunda-feira (15), após sair de casa para imprimir documentos em uma lan house, segundo a família.

Ele foi localizado no início desta tarde no canto de um lote baldio, em frente à Praça da Lagoa, no Parque Industrial João Braz, região Oeste da capital.

Moradores passavam pelo local quando sentiram um cheiro forte. Ao se aproximar, eles se depararam com o corpo já em avançado estado de decomposição.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), perícia e Instituto Médico Legal (IML) estiveram no local.

O que a polícia constatou, em um primeiro momento, seriam supostos indícios de homicídio – porque Juan teria sido encontrado com dois ferimentos por faca, no tórax e no abdomen.

Outra hipótese que está sendo estudada, no entanto, é a de suicídio. Isso por conta de um histórico de depressão que o advogado estaria enfrentando – do qual a PC já estaria ciente desde o início das buscas.

O caso ainda será investigado mais a fundo, sob responsabilidade do delegado Pedromar Souza. O que realmente ajudará a corporação a descobrir a causa da morte deve ser a necropsia do corpo.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícia de Anápolis.