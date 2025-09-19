Polícia investiga se advogado encontrado morto após desaparecer em Goiânia foi vítima de homicídio
Juan Danker Rocha Faria era de Anápolis, mas estava na capital para acompanhar a irmã
A Polícia Civil (PC) investiga se o advogado Juan Danker Rocha Faria, de 27 anos – encontrado morto nesta sexta-feira (19) – teria sido vítima de um homicídio.
O profissional, formado pela UniEVANGÉLICA, havia desaparecido na segunda-feira (15), após sair de casa para imprimir documentos em uma lan house, segundo a família.
Ele foi localizado no início desta tarde no canto de um lote baldio, em frente à Praça da Lagoa, no Parque Industrial João Braz, região Oeste da capital.
Moradores passavam pelo local quando sentiram um cheiro forte. Ao se aproximar, eles se depararam com o corpo já em avançado estado de decomposição.
Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), perícia e Instituto Médico Legal (IML) estiveram no local.
Leia também
- ‘Perícia dará a resposta’, explica delegado Cleiton Lobo sobre morte de criança eletrocutada em Anápolis
- Câmeras registram criança que morreu ao pisar em fiação em Anápolis
- Criança de 10 anos morre eletrocutada após encostar em fiação rompida em Anápolis
- Corpo de advogado de Anápolis que estava desaparecido é encontrado em Goiânia
O que a polícia constatou, em um primeiro momento, seriam supostos indícios de homicídio – porque Juan teria sido encontrado com dois ferimentos por faca, no tórax e no abdomen.
Outra hipótese que está sendo estudada, no entanto, é a de suicídio. Isso por conta de um histórico de depressão que o advogado estaria enfrentando – do qual a PC já estaria ciente desde o início das buscas.
O caso ainda será investigado mais a fundo, sob responsabilidade do delegado Pedromar Souza. O que realmente ajudará a corporação a descobrir a causa da morte deve ser a necropsia do corpo.
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícia de Anápolis.