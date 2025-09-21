Em Goiânia, bebê “chegou antes” dos bombeiros e impressiona pela beleza

Mãe e a criança, que esbanja saúde, foram encaminhadas pelos militares para maternidade

Natália Sezil Natália Sezil -
Bombeiros chegaram logo após o nascimento do bebê.
Bombeiros chegaram logo após o nascimento do bebê. (Foto: Reprodução)

Uma ocorrência diferenciada marcou o dia de uma equipe do Corpo de Bombeiros de Goiânia neste domingo (21). Os militares foram acionados para prestar apoio a um parto, mas acabaram “chegando depois” do bebê.

Ao se deslocaram até o local, os socorristas se depararam com a mãe, de idade não revelada, já com o recém-nascido nos braços. O caso aconteceu no setor São José, na região Centro-Oeste da capital.

A mãe teria dado à luz sentada em frente ao banheiro. Ela contou aos bombeiros que a criança havia chorado logo após o nascimento, que respondia e tinha os olhos abertos.

Diante da situação, a equipe se dedicou aos primeiros cuidados, realizando a limpeza do bebê e o corte do cordão umbilical. A mulher também recebeu atendimento, constatando que estava saudável.

Em seguida, mãe e recém-nascido foram encaminhados até a maternidade, onde devem receber atendimento médico especializado. Atuaram na ocorrência Sargento Serra, Soldado Michelle e Soldado Duroes.

Estudante de Jornalismo na Universidade Federal de Goiás, é estagiária do Portal 6 e atua na cobertura do cotidiano. Apaixonada por boas histórias, gosta de ouvir as pessoas, entender contextos e transformar relatos em narrativas que informam e conectam o público.

