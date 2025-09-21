Primavera chega em Goiás para melhorar qualidade do ar e aliviar o calorão, mas situação pode piorar
Fenômeno provoca o resfriamento das águas do Oceano Pacífico e afeta a circulação da atmosfera, o que pode alterar o regime de chuvas e a temperatura no Centro-Oeste do Brasil
Os goianos podem se preparar para mudanças no tempo com a chegada da primavera, nesta segunda-feira (22). Em Goiás, ela se comporta como uma estação de transição e melhora a qualidade do ar.
Os dias quentes e de baixa umidade darão lugar nos próximos dias a pancadas de chuva irregulares, com leve queda na temperatura.
As precipitações terão mais incidências nos finais da tarde ou à noite, graças à combinação de calor e umidade na atmosfera. Conforme alerta do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), as chuvas podem vir acompanhadas de raios, ventos fortes e até granizo.
Principais cuidados
Com essa mudança, o Cimehgo orienta a tomar alguns cuidados essenciais. Se a ela vier com força, é melhor evitar sair de casa. Se sair, é necessário redobrar a atenção ao dirigir, pois as vias podem ficar escorregadias – sobretudo em rodovias.
Também é importante de checar se não há objetos soltos nas áreas externas, como vasos ou lixeiras, para evitar acidentes.
Fator “La Niña”
Leia também
- Manifestação contra PEC da Blindagem em Goiânia tem pedidos de prisão para Bolsonaro e repúdio à anistia; veja vídeo
- Manifestação contra PEC da Blindagem em Goiânia: o que você precisa saber
- “Impossível manter a casa limpa”: poeira e lama afetam moradores em Anápolis após obras na rede de esgoto
- Lista coloca 27 empresas de Goiás entre as mil maiores do país, incluindo Teuto e Saneago; veja todas
Outro fator que pode intensificar essa temporada é o fenômeno La Niña, que tem 70% de chance de começar.
Ele provoca o resfriamento das águas do Oceano Pacífico e afeta a circulação da atmosfera, o que pode alterar o regime de chuvas e a temperatura no Centro-Oeste do Brasil, onde fica Goiás.
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás.