Primavera chega em Goiás para melhorar qualidade do ar e aliviar o calorão, mas situação pode piorar

Fenômeno provoca o resfriamento das águas do Oceano Pacífico e afeta a circulação da atmosfera, o que pode alterar o regime de chuvas e a temperatura no Centro-Oeste do Brasil

Natália Sezil - 21 de setembro de 2025

Ipê amarelo. (Foto: Divulgação/Gov BR)

Os goianos podem se preparar para mudanças no tempo com a chegada da primavera, nesta segunda-feira (22). Em Goiás, ela se comporta como uma estação de transição e melhora a qualidade do ar.

Os dias quentes e de baixa umidade darão lugar nos próximos dias a pancadas de chuva irregulares, com leve queda na temperatura.

As precipitações terão mais incidências nos finais da tarde ou à noite, graças à combinação de calor e umidade na atmosfera. Conforme alerta do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), as chuvas podem vir acompanhadas de raios, ventos fortes e até granizo.

Principais cuidados

Com essa mudança, o Cimehgo orienta a tomar alguns cuidados essenciais. Se a ela vier com força, é melhor evitar sair de casa. Se sair, é necessário redobrar a atenção ao dirigir, pois as vias podem ficar escorregadias – sobretudo em rodovias.

Também é importante de checar se não há objetos soltos nas áreas externas, como vasos ou lixeiras, para evitar acidentes.

Fator “La Niña”

Outro fator que pode intensificar essa temporada é o fenômeno La Niña, que tem 70% de chance de começar.

Ele provoca o resfriamento das águas do Oceano Pacífico e afeta a circulação da atmosfera, o que pode alterar o regime de chuvas e a temperatura no Centro-Oeste do Brasil, onde fica Goiás.

