Pressão sobre Equatorial e empresas de internet em Anápolis aumentará após morte de criança

Ficará pior para essas companhias se adotarem qualquer tipo de "jogo de empurra" com a Prefeitura ou Governo do Estado

Danilo Boaventura - 22 de setembro de 2025

Concessionária é responsável pelo abastecimento de energia em Goiás. (Foto: Divulgação)

A morte de João Victor Gontijo Oliveira, de 10 anos, dificilmente será esquecida em Anápolis e a pressão da sociedade, e do poder público, sobre a Equatorial Goiás e empresas de telefonia e internet aumentará nesta semana para que elas removam os fios soltos em postes da cidade.

Ficará pior para essas companhias se adotarem qualquer tipo de “jogo de empurra” com a Prefeitura ou Governo do Estado, que têm função reguladora e já estão sendo cobrados por mais rigor pelas falhas e omissões dessas empresas.

Já leu todas as notas e reportagens da Rápidas hoje? Acesse a coluna do Portal 6.