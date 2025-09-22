Pressão sobre Equatorial e empresas de internet em Anápolis aumentará após morte de criança

Ficará pior para essas companhias se adotarem qualquer tipo de "jogo de empurra" com a Prefeitura ou Governo do Estado

Concessionária é responsável pelo abastecimento de energia em Goiás. (Foto: Divulgação)

A morte de João Victor Gontijo Oliveira, de 10 anos, dificilmente será esquecida em Anápolis e a pressão da sociedade, e do poder público, sobre a Equatorial Goiás e empresas de telefonia e internet aumentará nesta semana para que elas removam os fios soltos em postes da cidade.

Ficará pior para essas companhias se adotarem qualquer tipo de “jogo de empurra” com a Prefeitura ou Governo do Estado, que têm função reguladora e já estão sendo cobrados por mais rigor pelas falhas e omissões dessas empresas.

