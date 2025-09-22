Saneago vai inaugurar nova ETA em Anápolis e projeta cenário estável até 2080

Porta-voz da companhia ainda explicou que alguns casos de falta de água registrados no município também podem ter sido motivados por problemas no reservatório Matinha

Samuel Leão - 22 de setembro de 2025

Estação de tratamento da Saneago.(Foto: Saneago)

A Saneago está terminando a construção de uma nova Estação de Tratamento de Água (ETA) em Anápolis, que deve ser inaugurada em outubro e vai representar um crescimento exponencial na capacidade de atuação da empresa.

Essa informação foi compartilhada em entrevista ao programa Manhã 105, da 105.7 FM, na manhã desta segunda-feira (22) pelo porta-voz da companhia. Leonardo Mendes contou que interrupções no abastecimento, vivenciadas na última semana, também interferiram na previsão de lançamento do novo equipamento.

“A inauguração estava prevista para o próximo dia 29 de setembro. Por essa questão pontual de falta d’água, que se prolongou por alguns dias por causa desses registros que não atuaram de forma eficiente, acabou postergando um pouquinho esse evento”, explicou.

No dia 15 ocorreu uma parada para a interligação de um dos principais reservatórios da cidade, o elevado Jaiara, que teria causado mudanças no cronograma da empresa. Ainda segundo Leonardo, a nova estação que será inaugurada resultará em um aumento de 800 litros por segundo na capacidade de tratamento, mudança que deverá ser suficiente para abarcar a demanda da cidade até o ano de 2080, segundo estudos realizados pela companhia.

Ele ainda explicou que alguns casos de falta de água registrados no município também podem ter sido motivados por problemas no reservatório Matinha, que tem a maior área de influência da cidade, e que teve dificuldade de reabastecimento para algumas regiões em razão do alto consumo e da grande rede, somando 2.700 km em Anápolis, que demora a ser preenchida completamente após passar por esvaziamentos.

Por fim, fez um pedido para que a população denuncie casos de ligações clandestinas, tanto na rede de água quanto de esgoto, de modo a evitar problemas maiores na rede e situações de falta ou contaminação da água.