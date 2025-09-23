Meteorologia emite alerta de tempestades para 50 municípios em Goiás; veja quais

Cenário ainda pode ser acompanhado por rajadas de vento e raios

Gabriella Pinheiro - 23 de setembro de 2025

(Foto: Felipe Homsi)

O Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) emitiu um comunicado informando que ao menos 50 cidades do estado devem registrar chuvas ao longo da próxima quarta-feira (23).

De acordo com o informe, há risco potencial para a ocorrência de tempestades em várias regiões do estado.

A data, inclusive, deve ser marcada por pancadas de chuva, devido ao avanço de uma frente fria pela região Sudeste do Brasil, que criará condições favoráveis à formação de áreas de instabilidade significativa em Goiás.

Com isso, haverá a formação de chuvas que poderão ocorrer no formato de tempestades, acompanhadas de rajadas de vento e raios.

A previsão é de que chuvas intensas atinjam as cidades de: Goiânia, Água Fria de Goiás, Água Limpa, Alto Paraíso de Goiás, Baliza, Barro Alto, Caiapônia, Campinaçu, Campos Belos, Carmo do Rio Verde, Cavalcante, Ceres, Cidade Ocidental, Cocalzinho de Goiás, Colinas do Sul, Cristalina, Cumari, Davinópolis, Divinópolis de Goiás, Doverlândia, Goianésia, Guarani de Goiás e Ipiranga de Goiás.

Também são aguardadas precipitações em: Itapaci, Luziânia, Mambaí, Mimoso de Goiás, Minaçu, Monte Alegre de Goiás, Morro Agudo de Goiás, Niquelândia, Nova América, Nova Crixás, Nova Glória, Nova Roma, Padre Bernardo, Pilar de Goiás, Posse, Rialma, Rianápolis, Rubiataba, Santa Isabel, Santa Rita do Novo Destino, São Domingos, São Patrício, Teresina de Goiás, Valparaíso de Goiás, Vila Boa, Vila Propício e São Luíz do Norte.

A cidade de Anápolis, por sua vez, deve registrar um volume de chuva de 10 mm, além de sol, variação de nebulosidade e pancadas de chuva isoladas. As temperaturas devem variar entre 19 °C e 30 °C, enquanto a umidade do ar pode oscilar entre 30% e 85%.

Em relação às regiões, Norte, Oeste e Leste devem ser as mais atingidas, com volume de chuva estimado em 25 mm. Já as regiões Sudoeste, Sul e Central devem registrar cerca de 20 mm cada.

