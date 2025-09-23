Mulher é presa em Anápolis após tentar levar móveis e até mesmo portas de apartamento alugado
Ao ser abordada pela polícia, suspeita afirmou que tentou levar objetos pois passaria por dificuldades pessoais
Uma mulher foi presa em flagrante na tarde de segunda-feira (22) em Anápolis, após ser vista retirando móveis e até mesmo portas de um apartamento alugado e pertencentes ao proprietário.
O caso aconteceu em um condomínio localizado na Avenida Senador Ramos Caiado, no bairro Maracanã.
Segundo a Polícia Militar, o dono do imóvel percebeu que a inquilina estava retirando a mobília do local e carregando os itens em um caminhão de mudança. Ele acionou a corporação imediatamente.
Ao chegarem ao condomínio, os policiais questionaram a suspeita sobre a origem dos móveis.
Ela teria admitido que alguns objetos, como partes de uma geladeira, pertenciam ao proprietário, mas alegou estar passando por dificuldades pessoais.
Com autorização da própria mulher, a equipe entrou no apartamento e constatou que, além do que já havia sido colocado no caminhão, outros bens como geladeira, sofá e até portas do imóvel estavam sendo removidos.
Após o registro da ocorrência, a suspeita foi conduzida à Central de Flagrantes, onde a autoridade policial deliberou pela lavratura do Auto de Prisão em Flagrante (APF).
O caso foi registrado como apropriação indébita e segue sob investigação.
