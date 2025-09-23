Mulher é presa em Anápolis após tentar levar móveis e até mesmo portas de apartamento alugado

Ao ser abordada pela polícia, suspeita afirmou que tentou levar objetos pois passaria por dificuldades pessoais

Mulher é presa em Anápolis após tentar levar móveis e até mesmo portas de apartamento alugado
Objetos estavam sendo levados indevidamente em caminhão de mudanças. (Foto: Reprodução)

Uma mulher foi presa em flagrante na tarde de segunda-feira (22) em Anápolis, após ser vista retirando móveis e até mesmo portas de um apartamento alugado e pertencentes ao proprietário.

O caso aconteceu em um condomínio localizado na Avenida Senador Ramos Caiado, no bairro Maracanã.

Segundo a Polícia Militar, o dono do imóvel percebeu que a inquilina estava retirando a mobília do local e carregando os itens em um caminhão de mudança. Ele acionou a corporação imediatamente.

Ao chegarem ao condomínio, os policiais questionaram a suspeita sobre a origem dos móveis.

Ela teria admitido que alguns objetos, como partes de uma geladeira, pertenciam ao proprietário, mas alegou estar passando por dificuldades pessoais.

Com autorização da própria mulher, a equipe entrou no apartamento e constatou que, além do que já havia sido colocado no caminhão, outros bens como geladeira, sofá e até portas do imóvel estavam sendo removidos.

Após o registro da ocorrência, a suspeita foi conduzida à Central de Flagrantes, onde a autoridade policial deliberou pela lavratura do Auto de Prisão em Flagrante (APF).

O caso foi registrado como apropriação indébita e segue sob investigação.

