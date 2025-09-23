Paredão de contenção desaba e pode complicar ainda mais obra do Viaduto do Recanto do Sol

Prefeitura de Anápolis informou que acionou empresa responsável pela empreita e avalia próximos passos

Paulo Roberto Belém - 23 de setembro de 2025

Parte do paredão de um dos aterros cedeu. (Foto: Reprodução)

A obra do Viaduto do Recanto do Sol, que vai ligar o Flor do Cerrado ao Boa Vista, ganhou um novo capítulo que pode comprometer ainda mais o cronograma de entrega.

Imagens registradas na tarde desta terça-feira (23) mostraram o desabamento de um paredão de concreto de uma das partes do aterro.

A grande placa caiu justamente sobre o que será a pista sentido Norte-Sul da BR-153, forçando a paralisação temporária dos trabalhos.

Em nota, a Prefeitura de Anápolis confirmou o incidente e explicou que houve um rompimento localizado no talude da obra, ocasionando o deslocamento de parte da cortina de contenção.

Segundo a gestão, a empresa responsável já acionou projetistas, executores e o seguro para realizar as avaliações técnicas que irão apontar as causas do desabamento. A construtora também foi formalmente notificada.

Ainda de acordo com o Executivo, não é possível afirmar neste momento se será necessário estender o prazo contratual da obra, já que a definição dependerá das análises em andamento.

A Administração Municipal informou que a área atingida foi isolada para garantir a segurança da população e dos trabalhadores.

Por fim, reforçou que todas as providências estão sendo tomadas para que a obra seja concluída com a segurança necessária que uma estrutura desta relevância exige.

NOVO CAPÍTULO 🏗️ Paredão de contenção desaba e pode complicar ainda mais obra do Viaduto do Recanto do Sol Leia: https://t.co/XwO5Ae4GOl pic.twitter.com/rX9JWM1mHK — Portal 6 (@portal6noticias) September 23, 2025

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!