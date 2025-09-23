Últimos dias para se inscrever em concurso público com salários de mais de R$ 5 mil em Goiás

Candidatos devem estar atentos aos prazos para não perderem a oportunidade

Davi Galvão - 23 de setembro de 2025

Exame sendo realizado. (Foto: Arquivo/Agência Brasil)

Os interessados em participar do concurso público da Prefeitura de Aparecida do Rio Doce devem correr, pois encerra-se já na próxima terça-feira (30) o prazo para as inscrições.

O certame disponibiliza 64 vagas imediatas, abrangendo candidatos com formação nos níveis fundamental, médio e superior, com salários que variam entre R$ 1.383,47 e R$ 5.366,71, para jornadas de trabalho que vão de 24 a 40 horas semanais.

O edital prevê oportunidades em diversas áreas, como gari (03 vagas), guarda noturno (03), motorista de transporte escolar (06), motorista da saúde (04), merendeira (02), eletricista (01), operador de máquinas (01), monitor escolar (06), auxiliar de dentista (02), lactarista (01), técnico em enfermagem (04), técnico em radiologia (01), agente de contratação (01), agente de recursos humanos (01), secretário escolar (01), assistente social (01), psicólogo (02), fisioterapeuta (02), fonoaudiólogo (01), nutricionista (02), odontólogo (02), farmacêutico (02), enfermeiro (01), fiscal arrecadador (01) e professores de língua portuguesa, inglesa, matemática e pedagogia (estes últimos somando 13 vagas).

As inscrições podem ser feitas através do site do Itame, mediante a de R$ 80 a R$ 130, conforme o nível de escolaridade exigido.

O processo seletivo será composto por prova objetiva, marcada para o dia 09 de novembro. Dependendo do cargo, também podem ser aplicadas prova de redação, prova prática e avaliação de títulos.

O concurso terá validade inicial de dois anos, contados a partir da homologação dos resultados finais, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período.

Para mais informações, os interessados podem consultar o edital do certame.

