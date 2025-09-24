Dias após sair para festa, idoso é encontrado morto às margens da GO-020, em Bela Vista

Vítima foi encontrada já em estado avançado de decomposição, após dias desaparecido

Gabriella Pinheiro - 24 de setembro de 2025

Corpo encontrado em Bela Vista de Goiás. (Foto: Reprodução)

O corpo de um idoso, identificado como Eurípedes Francisco Mendes, de 65 anos, foi encontrado às margens da rodovia GO-020, em Bela Vista de Goiás, na tarde desta quarta-feira (24).

A descoberta foi feita por um caminhoneiro que trafegava pela via e o avistou na altura do km 45, no sentido Goiânia–Bela Vista. Ele acionou a Polícia Militar (PM), que compareceu ao local.

No endereço indicado, os policiais localizaram o corpo do idoso no canteiro central da rodovia, ao lado de uma motocicleta Honda/CG, já em estado avançado de decomposição.

Em depoimento, o filho da vítima informou que o pai havia saído de casa no último sábado (20), por volta das 19h50, com destino a uma festa.

Ao não retornar no dia seguinte, os familiares passaram a se preocupar com o desaparecimento e iniciaram buscas pela região.

Além da PM, também estiveram presentes a Polícia Científica e o Instituto Médico Legal (IML), que realizaram a perícia e a remoção do corpo, posteriormente encaminhado ao IML de Aparecida de Goiânia.

