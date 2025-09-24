Escola demite professora após descobrir que ela dava comida a alunos sem dinheiro para o lanche

Ação disciplinar repercutiu forte na internet e despertou debate sobre limites da empatia em instituições públicas

Magno Oliver - 24 de setembro de 2025

(Foto: Reprodução / Redes Sociais)

Uma decisão administrativa em uma escola primária de Wilmington, em Ohio, gerou repercussão nacional e levantou um debate delicado sobre burocracia e humanidade em sala de aula.

Isso porque a funcionária do refeitório da Escola Denver Place Elementary, Debbie Solsman, foi demitida depois de 14 anos de serviço na instituição por fornecer refeições a crianças que chegavam sem dinheiro para o almoço.

Segundo depoimento de vizinhos e familiares, Solsman costumava substituir lanches simples por pratos quentes, às vezes pagando do próprio bolso.

Para ela, o gesto era uma resposta imediata à fome visível entre os alunos que só tinham a merenda da instituição para se alimentar durante o dia todo.

A administração escolar considerou a prática uma irregularidade, citando falhas no registro de vendas e no controle financeiro da merenda escolar.

A demissão causou indignação na comunidade. Pais, colegas e moradores organizaram campanhas de apoio, enquanto o caso se espalhou pelas redes sociais e chamou atenção da imprensa.

Críticos afirmaram que normas internas não podem se sobrepor ao cuidado básico com crianças em situação de vulnerabilidade.

Representantes da rede escolar defenderam as regras de transparência e segurança, alegando que os protocolos garantem a continuidade dos programas de alimentação.

Enquanto arrecadam fundos e pressionam por mudanças, moradores veem o episódio como sinal de que leis e regulamentos precisam ser revistos para não perder de vista o objetivo central: assegurar que nenhuma criança fique sem comer.

