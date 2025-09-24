Fechar os retrovisores ao estacionar pode causar um problema grave no carro, alertam mecânicos

Especialistas alertam que essa prática pode trazer mais riscos do que benefícios

Pedro Ribeiro - 24 de setembro de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/Stan)

Fechar os retrovisores ao estacionar é um hábito comum para muitos motoristas, principalmente em ruas estreitas ou garagens apertadas. A ideia parece lógica: proteger os espelhos de batidas ou arranhões.

No entanto, especialistas alertam que essa prática pode trazer mais riscos do que benefícios.

Além de comprometer a segurança do próprio carro, fechar os retrovisores pode até causar prejuízos inesperados na carroceria.

Os retrovisores não servem apenas durante a condução. Quando o carro está estacionado, eles funcionam como uma espécie de “guia visual” para outros motoristas e motociclistas que passam por perto.

Ao vê-los na posição normal, os condutores conseguem calcular a largura real do veículo e ajustar sua manobra para evitar colisões.

O efeito enganoso de fechar os retrovisores

Quando os retrovisores ficam dobrados, o carro parece mais estreito do que realmente é. Esse efeito visual induz outros motoristas a passarem mais perto do veículo, aumentando as chances de encostar na porta ou no para-choque.

Em ruas movimentadas ou estreitas, isso pode resultar em arranhões e amassados na lataria, um prejuízo bem maior do que o custo de reparar um espelho.

Risco de danos maiores na lataria

Se outro veículo se aproximar demais e bater no carro, o impacto pode causar avarias na pintura e na chapa, cuja reparação é muito mais cara do que substituir um retrovisor.

Por isso, fechar os espelhos pode dar uma falsa sensação de proteção, mas na prática aumenta a probabilidade de estragos maiores.

Recomendações dos especialistas

Deixar os retrovisores abertos é a opção mais segura, inclusive quando há risco de alguém dobrá-los ao passar caminhando.

Para reduzir as chances de acidentes, o ideal é procurar estacionar em locais com espaço suficiente, mesmo que isso signifique andar alguns metros a mais até o destino.

Também é importante verificar periodicamente se os retrovisores estão firmes e em bom estado, já que são essenciais tanto para a direção quanto para a segurança do carro estacionado.

Um hábito que precisa mudar

Fechar os retrovisores pode parecer um truque de proteção, mas no dia a dia acaba se mostrando um erro.

Eles têm uma função essencial mesmo com o carro parado, e mantê-los visíveis ajuda a evitar batidas, riscos e prejuízos desnecessários.

A orientação dos mecânicos é clara: o melhor é deixar os retrovisores abertos e sempre buscar locais de estacionamento mais adequados.

