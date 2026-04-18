O que pode acontecer com quem usar dia de descanso para trabalhar após o fim da escala 6×1

Fim da escala 6x1 levanta dúvidas sobre uso do descanso e pode trazer riscos para quem decide trabalhar no dia de folga

Gabriel Yuri Souto - 18 de abril de 2026

(Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil)

Fim da escala 6×1 trouxe uma nova preocupação para trabalhadores: o que pode acontecer com quem usa o dia de descanso para trabalhar? Com a possível ampliação das folgas semanais, muitos brasileiros passaram a enxergar esse tempo como oportunidade de renda extra.

No entanto, a legislação trabalhista prevê regras claras sobre o descanso semanal. Atualmente, o trabalhador tem direito a pelo menos 24 horas consecutivas de repouso, preferencialmente aos domingos.

Descanso não deve ser ignorado

Mesmo com o fim da escala 6×1 em debate, o descanso continua sendo um direito garantido. A proposta de mudança na jornada busca justamente ampliar esse tempo, reduzindo a carga semanal e aumentando os dias de folga.

Por isso, usar esse período para trabalhar de forma constante pode ir contra o objetivo da legislação. Além disso, o excesso de atividade pode prejudicar a saúde física e mental do trabalhador.

Trabalhar no dia de folga pode trazer riscos

Embora a lei não proíba totalmente atividades extras, alguns pontos exigem atenção. Em primeiro lugar, o trabalhador não pode comprometer sua jornada principal.

Além disso, se houver cláusula de exclusividade no contrato, o exercício de outro trabalho pode gerar advertência ou até demissão.

Outro risco envolve o excesso de jornada. Mesmo fora do contrato principal, o acúmulo de trabalho pode causar desgaste e reduzir o desempenho, o que pode trazer consequências profissionais.

Mudança na jornada ainda está em debate

O fim da escala 6×1 ainda não virou lei e segue em discussão no Congresso Nacional. A proposta prevê redução gradual da jornada semanal, com mais dias de descanso e melhor equilíbrio entre vida pessoal e trabalho.

Enquanto isso, diferentes modelos de escala já existem no país, como 5×2 e 12×36, que reorganizam o tempo de trabalho sem ultrapassar o limite de 44 horas semanais.

Equilíbrio será o principal desafio

Com mais dias livres, muitos trabalhadores podem optar por fazer bicos. No entanto, especialistas alertam que o descanso não deve ser tratado apenas como tempo disponível para mais trabalho.

Nesse cenário, o principal ponto será o equilíbrio. Afinal, o objetivo da mudança na jornada não é aumentar a carga total de trabalho, mas melhorar a qualidade de vida e reduzir o desgaste do trabalhador.

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