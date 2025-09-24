Gestante de 26 anos é levada para o hospital após acidente na Jaiara
Primeiros socorros foram dados pelo Samu, que esteve no local com a PM
Uma gestante, de 26 anos, teve que ser levada para a Santa Casa após se envolver em um acidente com um adolescente, de 16 anos, que dirigia uma motocicleta e furou o sinal de pare, atingindo o carro dela. A situação aconteceu na manhã desta quarta-feira (24), na Vila Jaiara, em Anápolis.
A batida aconteceu por volta das 08h20, no cruzamento da Rua Assis Brasil com a Rua Cavalcanti, onde a moto se chocou com o veículo, de modelo Fiat Siena, causando danos em ambos.
Na sequência, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para prestar socorro à gestante, que não sofreu ferimentos mas, pelo nervosismo causado, foi atendida e encaminhada à unidade hospitalar.
A Polícia Militar (PM) também foi acionada para registrar a ocorrência, constatando que o condutor da moto era menor de idade e a conduzia de forma irregular. Ele também sofreu ferimentos leves nas pernas e foi levado para o Hospital Alfredo Abrahão.
Um auto de infração foi registrado contro o adolescente e também contra seu responsável, que foi até o local retirar o veículo. O caso foi registrado como acidente de trânsito e poderá passar por maiores apurações pelas autoridades policiais.
