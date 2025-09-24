Mulher é presa em Goiânia após esfaquear o marido e contar história conflitante para a polícia

Homem foi encaminhado às pressas para o Hugol, pois estado de saúde era grave

Da Redação - 24 de setembro de 2025

Homem apontou que esposa tentou matá-lo com golpe de faca. (Foto: Reprodução)

Um homem de 36 anos ficou gravemente ferido após ser esfaqueado pela companheira durante uma discussão, na noite desta terça-feira (23), no Residencial Orlando de Morais, em Goiânia.

O caso aconteceu por volta das 23h40. Equipes da Polícia Militar (PM) foram acionadas após denúncia de violência doméstica na residência onde vivem.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a vítima caída no chão, com um ferimento profundo no peito e cuspindo sangue.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou os primeiros socorros, encaminhando o homem ao Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage (Hugol), em estado grave.

Testemunhas relataram que o casal começou a discutir enquanto o homem separava seus pertences pessoais para deixar a residência.

Em meio à briga, a mulher teria pegado uma faca e desferido um golpe no peito do companheiro.

A própria vítima relatou que não seria a primeira vez que sofria agressões. Isso porque, há cerca de dois meses, teria sido atingido por outro golpe de faca durante uma discussão.

A suspeita tentou se defender dizendo inicialmente ter sido vítima de agressões, antes de pegar o objeto cortante. Porém, mudou a versão, afirmando que o marido teria puxado a arma branca e pretendia matá-la.

A suspeita foi presa ainda no local e conduzida à Central de Flagrantes de Goiânia. O caso foi registrado como tentativa de homicídio simples, e a mulher segue à disposição da Justiça.

