Estudo aponta que BR-153 é a rodovia mais letal de Goiás, com alto número de mortes

Gabriella Pinheiro - 25 de setembro de 2025

Destroços ficaram espalhados pela pista após a colisão que matou sete pessoas na BR-153. (Foto: Reprodução)

Dentre todos os acidentes ocorridos em rodovias federais em Goiás, a BR-153 aparece como sendo a mais letal do estado, conforme indica um estudo da Confederação Nacional do Transporte (CNT).

Segundo o levantamento, que leva em consideração dados de 2024, o estado registrou um total de 3.304 acidentes nas rodovias — sendo 2.652 com vítimas. A maior parte deles (53%) aconteceu durante o dia, especialmente aos domingos (18,7%).

Em relação aos óbitos, foram 297 registros. A maioria das mortes (51,5%) ocorreu no período noturno, principalmente às sextas-feiras (18,2%).

Dentre as rodovias, a BR-153 aparece como a que concentra o maior número de acidentes e de falecimentos, com 27,4%.

A principal causa, segundo o maior número de ocorrências, é a ausência de reação do condutor (14,5%) — mesma razão apontada para os falecimentos, com 16,2%.

Os principais tipos de acidente, conforme o levantamento, são: colisão (51,8%), saída de pista (23,7%) e capotamento/tombamento (9,4%).

Já entre os tipos de acidente com maior número de mortes, destacam-se: colisão (58,6%), atropelamento (18,9%) e saída de pista (15,5%).

Outros dados

Além da BR-153, as rodovias com maior número de acidentes são: BR-060 (25,2%), BR-040 (12,9%), BR-070 (6,1%), BR-050 (5,8%) e BR-364 (5,5%).

Quanto ao número de óbitos, as rodovias BR-060 e BR-040 também figuram no top 3, com 13,8% e 13,1%, respectivamente. Em seguida, aparecem a BR-020 (10,4%), a BR-452 (6,7%) e, por fim, a BR-364 (6,1%).

