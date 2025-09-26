Homem é condenado a 17 anos de prisão por matar por engano idoso que fazia palavras-cruzadas, em Aparecida de Goiânia

Vítima, à época com 65 anos,não tinha nenhum desafeto com o assassino e nem sequer era o alvo do disparo

Davi Galvão - 26 de setembro de 2025

Sebastião chegou a ser atendido, mas não resistiu aos ferimentos. (Foto: Tv Anhanguera)

Condenado pelo Tribunal do Júri, Hitalo Alexandre Honorato recebeu pena de 17 anos de prisão em regime fechado pelo homicídio de Sebastião Silva, em Aparecida de Goiânia, além do crime de corrupção de menores. O idoso, à época com 65 anos, não tinha nenhum desafeto com o assassino e nem sequer era o alvo do disparo. Ele estava apenas sentado na calçada, jogando palavras cruzadas.

Segundo a denúncia do Ministério Público de Goiás (MPGO), Hitalo, acompanhado de um adolescente, efetuou disparos de arma de fogo contra terceiros em frente a uma distribuidora de bebidas, no dia 30 de novembro de 2023, na Avenida das Nações, Setor Parque das Nações.

O alvo não foi atingido, mas um dos tiros acertou a cabeça do idoso, que chegou a ser socorrido, mas não resistiu.

O MP sustentou que o crime foi motivado por razão fútil e executado de forma a impedir a defesa da vítima, que não tinha ligação com a briga. A participação de um menor também levou ao reconhecimento do crime de corrupção de menores.

Durante o julgamento, os jurados rejeitaram as teses da defesa de que o acusado teria agido sob forte emoção, confirmaram as qualificadoras e consideraram Hitalo culpado.

O juiz Leonardo Fleury Curado Dias destacou a reincidência e a gravidade da conduta, fixando 16 anos de reclusão pelo homicídio e 1 ano pela corrupção de menores. O magistrado ainda determinou a manutenção da prisão do réu e negou a ele o direito de recorrer em liberdade.

A decisão foi proferida nesta terça-feira (23), pela 1ª Vara Criminal dos Crimes Dolosos contra a Vida, Tribunal do Júri e Execuções Penais da cidade.

Em tempo

No momento do crime, o idoso estava sentado na porta do estabelecimento, respondendo um livro de palavras-cruzadas, ação que ele teria como rotina.

Imagens de câmeras de segurança revelaram que, enquanto preenchia o jogo, dois jovens também passavam tempo no local. Em determinado momento, Hitalo e o adolescente apareceram, dando início a uma discussão.

Poucos momentos depois, o autor efetuou os disparos, atingindo Sebastião na cabeça, que caiu logo em seguida. Os verdadeiros alvos, por sua vez, correram e a dupla fugiu do local.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Aparecida de Goiânia!