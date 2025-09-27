‘Ainda Estou Aqui’ vence prêmio como melhor filme ibero-americano

Longa, também vencedor de uma estatueta no Oscar, já contabiliza mais de 60 prêmios desde estreia

Folhapress - 27 de setembro de 2025

Filme retrata a história de Eunice Paiva e os filhos após sequestro do marido, Rubens Paiva. (Foto: Divulgação/Sony Picture)

O filme “Ainda Estou Aqui”, de Walter Salles, recebeu mais uma honraria neste sábado (27). O Prêmio Lihuén de Melhor Filme Ibero-americano, criado pela Academia de Artes Cinematográficas do Chile, destaca o melhor longa-metragem produzido em países da região ibérica -onde português ou espanhol são línguas predominantes.

A produção brasileira superou 13 títulos, incluindo “El Eco”, de Tatiana Huezo (México), “El Jockey”, de Luis Ortega (Argentina), “La Infiltrada”, de Arantxa Echevarría (Espanha) e “Revoluçao (sem) Sangue”, de Rui Pedro Sousa (Portugal).

A premiação da obra estrelada por Fernanda Torres e Selton Mello acontece uma semana após conquista do título de melhor filme do ano, o Grand Prix Fipresci, eleito pela Federação Internacional de Imprensa Cinematográfica.

O longa, também vencedor de uma estatueta no Oscar, já contabiliza mais de 60 prêmios desde sua estreia no Festival de Veneza do ano passado, de onde saiu com o prêmio de melhor roteiro. Fernanda Torres ganhou o Globo de Ouro de melhor atriz em drama.