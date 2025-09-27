Dor no ciático: entenda o que causa e como tratar o problema que afeta milhões de pessoas

Condição pode atingir até 40% da população e, em casos graves, exige até cirurgia

Denilson Boaventura - 27 de setembro de 2025

(Foto:: Reprodução)

A dor no ciático, também chamada de ciatalgia, é um problema comum que pode afetar até 40% da população mundial em algum momento da vida.

Ela ocorre principalmente quando há compressão do nervo ciático o maior nervo do corpo humano que se estende da região lombar até os pés.

Entre as causas mais frequentes estão a hérnia de disco, a osteofitose (popularmente conhecida como bico de papagaio) e até infecções virais como o Herpes Zoster.

O principal sintoma é uma dor intensa que começa na região lombar ou glútea e pode irradiar para a parte posterior da coxa, perna e chegar até o pé.

Além disso, muitos pacientes relatam formigamento, dormência nos dedos e perda de força em músculos do pé e tornozelo.

Como prevenir a dor no ciático

Segundo especialistas, manter hábitos saudáveis é fundamental. Ter uma boa alimentação, evitar o tabagismo e praticar atividades físicas regularmente reduz o risco de desenvolver problemas na coluna que levam à compressão do nervo.

Exercícios de fortalecimento da musculatura da coluna e quadris, além de alongamentos, ajudam a diminuir as chances de hérnia de disco e artrose.

No entanto, fatores genéticos também desempenham papel importante na predisposição à dor.

Tratamentos disponíveis

O tratamento varia de acordo com a intensidade do quadro. Entre as opções estão o uso de medicamentos anti-inflamatórios, analgésicos comuns ou opióides, infiltrações de corticóides e, em alguns casos, fisioterapia específica.

Nos quadros mais graves, pode ser necessária a cirurgia para retirar a hérnia de disco ou até mesmo o realinhamento da coluna com uso de parafusos e dispositivos, a fim de corrigir a compressão e restaurar a qualidade de vida do paciente.

Importância do diagnóstico precoce

Médicos ressaltam que procurar ajuda logo nos primeiros sinais é essencial para evitar complicações. A automedicação pode até aliviar os sintomas temporariamente, mas não trata a causa do problema.

Identificar rapidamente a origem da dor é o primeiro passo para um tratamento eficaz e para evitar que a condição se torne crônica.

