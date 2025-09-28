Campanha contra febre amarela em Anápolis: saiba onde e em que horário se vacinar

Davi Galvão - 28 de setembro de 2025

Vacina sendo aplicada. (Foto: Paulo Pinto / Agência Brasil)

Começa nesta segunda-feira (29) a campanha de vacinação contra a febre amarela em Anápolis, em todas as Unidades de Saúde da Família (USFs) do município. Os trabalhos seguem até sexta-feira (03).

Segundo a Secretaria de Saúde de Goiás, o vírus está em circulação no estado e já houve quatro registros da doença em primatas.

Para a Gerência de Imunização, os dados acendem um alerta de saúde pública, reforçando a importância da proteção, especialmente em áreas rurais, chácaras e cachoeiras, onde há maior presença do mosquito transmissor.

A febre amarela é uma doença viral grave, com risco de óbito em casos severos. A vacinação é indicada a partir dos nove meses de idade, com segunda dose a partir dos quatro anos. Entre os cinco e 59 anos, é aplicada dose única.

Para receber a vacina, é necessário apresentar documentos pessoais e cartão de vacinação.

A aplicação estará disponível em todas as USFs, com horário estendido, das 8h às 21h, nas unidades Anexo Itamaraty, Parque Iracema, São José, Filostro Machado, Vila União, Recanto do Sol e Bairro de Lourdes. Nas demais, o atendimento segue em horário normal.

Confira os pontos de vacinação:

Das 8h às 16h, de segunda a sexta-feira: Abadia Lopes da Fonseca, Adriana Parque, Arco-Íris, Arco Verde, Bandeiras, Calixtolândia, Calixtópolis, Jardim Esperança, Jardim Guanabara, Jardim Suíço, JK, João Luiz de Oliveira, Munir Calixto, Parque dos Pirineus, Santa Maria de Nazareth, Santo Antônio, Santos Dumont, São Carlos, São Lourenço, Tropical, Fabril, Vila Formosa, Vila Norte e Vivian Parque.

Somente às segundas-feiras, das 8h às 15h: Alexandrina, Vila Esperança e Santa Isabel.

Somente às terças-feiras, das 8h às 15h: Dom Manoel, Maracanãzinho e Leblon.

Somente às quartas-feiras, das 8h às 15h: Jardim Alvorada e Paraíso.

Somente às quintas-feiras, das 8h às 15h: Jardim das Américas e Maracanã.

Somente às sextas-feiras, das 8h às 15h: Jardim das Oliveiras.

