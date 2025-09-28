Conheça a cidade goiana que faz quem visita viajar no tempo a cada passo

Com ruas de pedra, igrejas barrocas e histórias de ouro e resistência, município é um dos destinos mais encantadores do estado

Pedro Ribeiro - 28 de setembro de 2025

Sinos da Igreja Nossa Senhora do Pilar. (Foto: Reprodução/Iphan)

Pilar de Goiás é um lugar onde a história permanece viva. Localizada a 263 km de Goiânia, no Vale do São Patrício, a cidade reúne pouco mais de 2 mil habitantes e um dos conjuntos arquitetônicos mais preservados de Goiás.

Suas ruas de pedra, casarões coloniais e templos religiosos guardam a memória de séculos, motivo pelo qual o município foi tombado pelo Iphan em 1954 como patrimônio cultural brasileiro.

Um passado marcado pelo ouro e pela luta

Fundada em 1736, Pilar nasceu como refúgio de escravizados foragidos que encontraram na região um abrigo e também ricas jazidas de ouro.

Esse metal precioso foi usado como moeda de liberdade e, em apenas dez anos, a produção local rivalizou com um século de garimpo em toda a província.

Herança, conforme historiadores, que transformou o pequeno arraial em referência histórica para Goiás e para o Brasil.

Tesouros que atravessam gerações

Entre os símbolos mais conhecidos estão os sinos da Matriz de Nossa Senhora do Pilar, fundidos no século XVIII com liga de ouro.

Pesando cerca de 900 quilos, podem ser ouvidos a quilômetros de distância e mantêm uma tradição única: não tocam na Sexta-Feira Santa.

Outro destaque é a Casa da Princesa, espaço que preserva a memória da escravidão, dos ex-escravizados e das famílias que marcaram a vida local.

A cidade também abriga a Igreja de Nossa Senhora das Mercês, construída em estilo barroco por escravizados no século XVIII, que impressiona pela fachada imponente e riqueza artística.

Na praça central, duas estátuas — uma negra e outra branca — simbolizam a fusão de etnias que ajudou a formar a identidade pilarense, marcada pela fé e pela convivência cultural.

Um destino de fé, cultura e natureza

Mais do que patrimônio histórico, Pilar de Goiás oferece paisagens naturais que complementam a experiência de quem visita.

Trilhas, cachoeiras e antigas galerias de mineração estão entre os atrativos que unem lazer e reflexão sobre a herança deixada pelo ciclo do ouro.

Em Pilar, cada detalhe convida a valorizar a memória e a tradição. A cidade mostra que a verdadeira riqueza não está apenas no ouro de suas minas, mas na preservação do seu povo, da sua fé e da sua cultura.

Um destino que ensina sobre identidade, resistência e a importância de manter viva a história.

*Com informações da TV Alego