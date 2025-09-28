O valor da bateria de um carro híbrido e quando ela deve ser trocada, segundo mecânicos

Com a popularização dos carros híbridos no Brasil, cresce a dúvida sobre os custos de manutenção, especialmente em relação à bateria

Pedro Ribeiro - 28 de setembro de 2025

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/Youtube)

A principal diferença entre um carro híbrido e um modelo convencional está na presença de uma bateria de alta tensão, responsável por alimentar o motor elétrico.

Esse componente é caro e, por isso, costuma gerar preocupação em quem pensa em adquirir um veículo do tipo.

Quanto custa uma bateria de carro híbrido?

De acordo com oficinas especializadas, o valor de uma bateria híbrida pode variar bastante, dependendo da marca e do modelo. Em média, os preços vão de R$ 15 mil a R$ 50 mil.

Nos modelos mais sofisticados, esse valor pode ultrapassar os R$ 60 mil.

Em comparação, uma bateria comum de carro a combustão custa cerca de R$ 500 a R$ 1.000 — o que reforça a diferença de investimento.

Quando deve ser feita a troca?

Segundo mecânicos consultados, a bateria de um carro híbrido não precisa de troca frequente. A vida útil média é de 8 a 10 anos, ou entre 160 mil e 200 mil quilômetros rodados.

Esse prazo pode variar de acordo com os hábitos do motorista e as condições de uso. Climas muito quentes, longos períodos de inatividade ou manutenção inadequada podem reduzir a durabilidade do componente.

Como saber a hora certa?

Os especialistas explicam que sinais como alertas no painel, perda de potência ou falhas frequentes no sistema elétrico indicam que a bateria pode estar comprometida.

Em muitos casos, antes da substituição completa, é possível realizar reparos ou trocas de módulos, o que reduz bastante o custo.

Vale a pena se preocupar?

Apesar do valor elevado, fabricantes costumam oferecer garantia estendida para as baterias híbridas, que pode chegar a 8 anos em alguns modelos vendidos no Brasil.

Além disso, a durabilidade do componente faz com que, na prática, muitos motoristas passem anos sem precisar se preocupar com a substituição.

Para mecânicos, o mais importante é manter revisões periódicas em oficinas especializadas e seguir as recomendações da montadora, garantindo que o sistema elétrico funcione corretamente e que a bateria atinja seu potencial máximo de vida útil.

