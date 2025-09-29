Funcionário de churrascaria de Anápolis é detido após agredir colegas e resistir à prisão

Situação teria começado após suspeito, que estaria embriagado, ameaçar colaboradores de estabelecimento

Augusto Araújo - 29 de setembro de 2025

Viatura da Polícia Militar. (Foto: Reprodução)

A madrugada desta segunda-feira (29) foi marcada por confusão e violência em uma churrascaria localizada na Avenida Brasil, bairro São João, em Anápolis. Isso porque um funcionário do estabelecimento foi preso após agredir um colega de trabalho e resistir à prisão.

Segundo relato de testemunhas, os dois envolvidos estavam bêbados no local, ameaçando outros colaboradores do estabelecimento.

A Polícia Militar (PM) foi acionada para conter a situação. Quando chegaram, encontraram um dos homens agredindo outro funcionário com socos e chutes nos fundos do estabelecimento, onde moravam junto com outros trabalhadores.

Durante a abordagem, o agressor ainda utilizou uma barra de ferro e quebrou portas da empresa.

O suposto autor também teria resistido à prisão, obrigando os militares a algemá-lo.

Ele, a vítima e uma testemunha foram encaminhados à delegacia, onde o caso foi registrado como lesão corporal dolosa e resistência.

Agora, caberá à Polícia Civil (PC) dar continuidade às investigações do ocorrido.

